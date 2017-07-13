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В Гусеве обустроят 25 пешеходных переходов возле образовательных учреждений

13 июль 2017, 13:17
В Гусеве обустроят 25 пешеходных переходов возле образовательных учреждений
В городе Гусеве продолжает реализовываться программа «Ремонта автомобильных дорог общего пользования местного назначения, улиц, территорий в МО «Гусевский городской округ» на 2017-2026 гг». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

Программа направлена на модернизацию пешеходных переходов возле образовательных учреждений и детских садов, для того чтобы наши дети могли максимально безопасно переходить улицу, а водители, в свою очередь, будут заблаговременно реагировать на возможное появление пешеходов.

В рамках данной программы при содействии Правительства Калининградской области в городе Гусеве будет обустроено 25 пешеходных переходов возле 9 образовательных учреждений. На финансирование программы выделено более 7 млн рублей из регионального и муниципального бюджета.

Осуществление работ происходит в 2 этапа. Первый этап проведен в прошлом году: были закуплены и установлены «лежачие полицейские», а также дорожные знаки со светоотражающей окантовкой.

В этом году вдоль проезжей части до пешеходных переходов будут установлены ограждения, сделана термопластиковая разметка, которая является более долговечной для погодных условий в нашем регионе, а также обеспечивает лучшую видимость водителям и другим участникам дорожного движения. Кроме того, возле пешеходных переходов установят светофоры типа T.7 (мигающие желтые), которые являются дополнительным средством привлечения внимания водителей в зоне образовательных учреждений.
Теги: пешеходные переходы школа Админстрация Гусевского района
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Гость татьяна
# 1Гость татьяна
хорошо было бы, если такие ограждения появятся в ФОКе около детской площадки.
Сегодня, 15:14   ЦитироватьОтветить2

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