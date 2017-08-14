Представители регионального штаба «Волонтеры победы» посетили Гусев
14 август 2017, 15:17
13 августа в город Гусев приехали руководитель регионального штаба ВОД «Волонтеры победы» Федор Кортелев и представители его команды: координатор акций и квестов Владислав Симакин и координатор муниципальных штабов Вера Ковалёва.волонтёры
За один плодотворный день представители Калининградского штаба поговорили с активистами о планах на будущее, провели ряд тренингов и упражнений на командообразование, а так же интереснейшую игру РИСК (Разум, Интуиция, Скорость, Команда), которая отличается тем, что включает в себя не только вопросы на проверку исторических знаний, но и интуитивные способности, а так же умение логически мыслить.
«Эта совместная работа была очень полезна и запомнится нашим ребятам надолго», - отметили в местном отделении организации «Волонтеры победы».
«Для меня многое, что я узнал сегодня, пригодится не только в волонтёрстве, но и в повседневной жизни. Многие упражнения во время объяснения правил кажутся чуть ли не детскими, а вот когда начинаешь их выполнять, становится не по-детски сложно. Но это было очень интересно»[i][/i], - поделился мнением Волонтер Победы из Гусева Никита Ивакин.
В завершении встречи представители Гусевского штаба показали гостям достопримечательности нашего города!
За один плодотворный день представители Калининградского штаба поговорили с активистами о планах на будущее, провели ряд тренингов и упражнений на командообразование, а так же интереснейшую игру РИСК (Разум, Интуиция, Скорость, Команда), которая отличается тем, что включает в себя не только вопросы на проверку исторических знаний, но и интуитивные способности, а так же умение логически мыслить.
«Эта совместная работа была очень полезна и запомнится нашим ребятам надолго», - отметили в местном отделении организации «Волонтеры победы».
«Для меня многое, что я узнал сегодня, пригодится не только в волонтёрстве, но и в повседневной жизни. Многие упражнения во время объяснения правил кажутся чуть ли не детскими, а вот когда начинаешь их выполнять, становится не по-детски сложно. Но это было очень интересно»[i][/i], - поделился мнением Волонтер Победы из Гусева Никита Ивакин.
В завершении встречи представители Гусевского штаба показали гостям достопримечательности нашего города!
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