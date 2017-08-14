Стройцентр
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Работы капитального ремонта многоквартирных домов по региональной программе выполнены на 90%

14 август 2017, 16:53
По словам начальника отдела ЖКХ администрации МО «Гусевский городской округ» Виктории Ковалевой, на сегодняшний день выполнение работ по всем объектам составляет 90%.

По региональной программе будут капитально отремонтированы дома по адресам: пр. Ленина, 19 и 58; ул. Ломоносова, 16; ул. Маяковского, 9; ул. Московская, 4, 5 и 7; ул. Первомайская, 2; ул. Саперная, 5; ул. Станционная, 2. По всем адресам отыграны конкурсы и выбран подрядчик. Причем собственники данных домовладений сами выбирали вид проводимого ремонта.

Так, к примеру, жильцы восьми из десяти вышеуказанных домов выбрали только ремонт кровли. А жители дома №4 по ул. Московской, так как крышу ремонтировали им ранее, захотели сделать только ремонт фасада. И только жители дома № 58 по проспекту Ленина решили, что лучше сразу провести комплекс работ и отремонтировать и фасад, и крышу.

В ходе проверки качества ремонтных работ на объектах по ул. Московской заместитель главы администрации Александр Китаев сообщил, что уже сейчас видно, что по завершению всех работ сложится экономия.

Глава администрации Евгений Михайлов провел переговоры с руководством Фонда капитального ремонта, в ходе которых было принято решение о выделении сэкономленных средств на ремонт фасадов домов №5 и №7 по ул. Московской. При этом Евгений Михайлов дал поручение главному архитектору города, чтобы фасады обоих домов были в одном архитектурном ансамбле улицы Московской.
Теги: ЖКХ капитальный ремонт
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Гость волчок
# 1Гость волчок
как эти казнакрады любят рапортовать лучше бы фасад дома по ул Московской 19 доделали
Вчера, 19:28   ЦитироватьОтветить3

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