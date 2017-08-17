Городская администрация провела выездное совещание на месте недавнего ДТП на ул. Школьной
17 август 2017, 16:23
Напомним, в связи с недавним ДТП на улице Школьной, где был совершен наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, Евгений Михайлов на встрече с жителями округа сообщил, что на данном участке дороги будет пересмотрена концепция оборудования проезжей части.Теги: Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов авария
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, сегодня состоялось выездное совещание под руководством главы администрации, на котором обсудили варианты обеспечения наибольшей безопасности дорожного движения данного участка дороги.
Так как водитель, совершивший ДТП не снизил скорость на повороте, что обычно подразумевается на таких перекрестках, было принято решение установить 2 «лежачих полицейских» перед пешеходными переходами с обеих сторон моста улицы Школьной.
Также глава администрации Евгений Михайлов поручил своим сотрудникам установить более мощные лампы, в имеющиеся фонари на мосту.
В муниципалитете проводится ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждении водителей о возможном появлении пешеходов. В свою очередь, напоминаем, согласно п. 4.6 ПДД РФ, раздела «Обязанности пешеходов», на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Ведь безопасность на дороге – это соблюдение правил дорожного движения всеми его участниками.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, сегодня состоялось выездное совещание под руководством главы администрации, на котором обсудили варианты обеспечения наибольшей безопасности дорожного движения данного участка дороги.
Так как водитель, совершивший ДТП не снизил скорость на повороте, что обычно подразумевается на таких перекрестках, было принято решение установить 2 «лежачих полицейских» перед пешеходными переходами с обеих сторон моста улицы Школьной.
Также глава администрации Евгений Михайлов поручил своим сотрудникам установить более мощные лампы, в имеющиеся фонари на мосту.
В муниципалитете проводится ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждении водителей о возможном появлении пешеходов. В свою очередь, напоминаем, согласно п. 4.6 ПДД РФ, раздела «Обязанности пешеходов», на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Ведь безопасность на дороге – это соблюдение правил дорожного движения всеми его участниками.
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