Из-за недавнего ДТП на улице Школьной установят «лежачих полицейских»
16 август 2017, 12:26
Напомним, 14 августа 2017 года, в 22.20 в городе Гусеве на улице Школьной водитель автомобиля «Ауди 80» из города Нестеров допустил наезд на двух несовершеннолетних девушек пешеходов в возрасте 16-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушки получили телесные повреждения.Теги: лежачий полицейский Евгений Михайлов
Как пишет группа «ВКонтакте» «Я люблю город Гусев», из-за данного инцидента, вчера 16 августа на встрече Евгения Михайлова с жителями города, глава объявил о дополнительной установки двух «лежачих полицейских» на месте ДТП в районе улицы Школьной.
«Мы рассчитывали, что водители будут автоматически сбрасывать скорость в этом районе из-за поворотов, но недавнее ДТП с девочками подростками на улице Школьной заставило нас пересмотреть свои планы», - сказал Евгений Евгеньевич.
Как пишет группа «ВКонтакте» «Я люблю город Гусев», из-за данного инцидента, вчера 16 августа на встрече Евгения Михайлова с жителями города, глава объявил о дополнительной установки двух «лежачих полицейских» на месте ДТП в районе улицы Школьной.
«Мы рассчитывали, что водители будут автоматически сбрасывать скорость в этом районе из-за поворотов, но недавнее ДТП с девочками подростками на улице Школьной заставило нас пересмотреть свои планы», - сказал Евгений Евгеньевич.
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