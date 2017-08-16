Стройцентр
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Из-за недавнего ДТП на улице Школьной установят «лежачих полицейских»

16 август 2017, 12:26
Напомним, 14 августа 2017 года, в 22.20 в городе Гусеве на улице Школьной водитель автомобиля «Ауди 80» из города Нестеров допустил наезд на двух несовершеннолетних девушек пешеходов в возрасте 16-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушки получили телесные повреждения.

Как пишет группа «ВКонтакте» «Я люблю город Гусев», из-за данного инцидента, вчера 16 августа на встрече Евгения Михайлова с жителями города, глава объявил о дополнительной установки двух «лежачих полицейских» на месте ДТП в районе улицы Школьной.

«Мы рассчитывали, что водители будут автоматически сбрасывать скорость в этом районе из-за поворотов, но недавнее ДТП с девочками подростками на улице Школьной заставило нас пересмотреть свои планы», - сказал Евгений Евгеньевич.
Теги: лежачий полицейский Евгений Михайлов
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патриот
# 1патриот
бесполезно просить об освещении переходов- нас не слышат. опять бредовые идеи -типа лежачих полицейских. или очень кому-то выгодна именно установка леж .полицейских вместо их освещения.
Сегодня, 16:20   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 2Гость Гость
Перенесите освещение из Аллеи Славы на пешеходный переход.
Сегодня, 16:25   ЦитироватьОтветить4
быстрый олень
# 3быстрый олень
Зачем освещать пешеходные переходы - это ведь хлопотно. Сколько раз сбивали темными вечерами пешеходов в тёмных одеждах из-за вялой освещенности зебр. Поэтому решение вопроса с безопасностью переходов на раз-два: весь город в лежачих полицейских. Вот молодцы. Ну а автомагам и сервисам прибыль.
Сегодня, 19:13   ЦитироватьОтветить0

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