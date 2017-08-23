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Жительница Гусева привлечена к административной ответственности и оштрафована за оскорбление

23 август 2017, 12:19
Жительница Гусева привлечена к административной ответственности и оштрафована за оскорбление
В Гусевскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница с заявлением о привлечении другой жительницы города к административной ответственности за оскорбление.

Поскольку административным законодательством возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.5.61 КоАП РФ, отнесено к исключительной компетенции прокурора, городская прокуратура по поступившему обращению провела проверку и установила следующее.

Две жительницы города — 30-летние жены родных братьев имеют длительные неприязненные отношения, вызванные разногласиями в финансовых вопросах.

В мае текущего года одна из женщин пришла в магазин, где работает потерпевшая, и стала оскорблять ее, используя грубые нецензурные выражения. Мало того в процессе словестной перепалки женщина ударила свою родственницу кулаком в лицо.

Поскольку при проведении проверки, доводы, изложенные заявительницей, подтвердились, городской прокурор возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Постановлением мирового судьи женщина по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1 тысячу рублей.
Теги: прокуратура штрафы
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