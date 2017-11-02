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Житель города Гусева оштрафован на 1 тысячу рублей за оскорбление

2 ноябрь 2017, 13:00
Житель города Гусева оштрафован на 1 тысячу рублей за оскорбление
В Гусевскую городскую прокуратуру поступило обращение сотрудницы коммунальной службы о привлечении к административной ответственности за оскорбление жильца одного из домов г.Гусева.

По данному обращению прокуратура провела проверку и установила, что женщина по обращению жильца дома проводила проверку в жилом помещении. В данной проверке также участвовали сотрудники Фонда капитального ремонта, министерства регионального контроля (надзора), а также другие должностные лица.

В ходе данной проверки жилец дома на почве неприязненных отношений к заявительнице высказал в ее адрес оскорбления, сопровождавшиеся грубой нецензурной бранью, которые касались внешности и личности женщины.

В связи с установленными обстоятельствами Гусевский городской прокурор возбудил в отношении жителя города Гусева дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Суд по материалам прокурорской проверки привлек мужчину к административной ответственности и оштрафовал его на 1 тысячу рублей.
Теги: прокуратура оскорбление
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