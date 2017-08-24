«Янтарьэнерго» приступило к подаче напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС

24 август 2017, 13:21

Специалисты «Янтарьэнерго» приступили к подаче напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС, тем самым обеспечив строителям электростанций возможность для проведения пусконаладочных работ.



По итогам завершения первого этапа строительства схем выдачи мощности для Маяковской и Талаховской ТЭС накануне, 22 августа, «Янтарьэнерго» получило разрешение Ростехнадзора на допуск к эксплуатации своих энергоустановок. Так, в рамках СВМ для Маяковской ТЭС введена в работу линия, протяженностью почти 40 километров. Для обеспечения выдачи мощности для Талаховской ТЭС Ростехнадзор дал разрешение на эксплуатацию 18-километровой линии электропередачи.



Напомним, Маяковская и Талаховская ТЭС строятся в Гусеве и Советске. Для того, чтобы подать напряжение для новых объектов, специалисты «Янтарьэнерго» больше года работали в усиленном режиме. За это время были построены современные линии электропередачи, смонтированы провода и выполнены сложные инженерные работы в местах пересечения ЛЭП с железной и автомобильными дорогами, а также обеспечено прохождение трасс в сложных геодезических условиях – болотистой местности и в районе водных объектов. Также выполнялись работы на существующих подстанциях 110 киловольт.



«Первый этап работ по строительству линий и модернизации существующих объектов электросетевого комплекса области завершен в установленный Правительством РФ срок. Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию на всех строительных площадках и подстанциях, где ведется реконструкция», – отмечает генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.



Сейчас в рамках второго этапа выдачи напряжения для Талаховской ТЭС энергетики продолжают устанавливать опоры линий электропередачи, всего смонтировано 247 из 275; подвешивают провода – из 59 километров уже подвешено 40. Кроме того, продолжается реконструкция четырёх действующих подстанций в Советске, Гвардейске, посёлках Знаменск и Лесное. В рамках СВМ для Маяковской ТЭС «Янтарьэнерго» завершает монтажные работы на двух действующих подстанциях в Гусеве и Черняховске.



По плану, Маяковская и Талаховская ТЭС будут введены в эксплуатацию в конце года. После чего сетевики смогут их присоединить к энергосистеме региона.



Отметим, помимо Маяковской и Талаховской ТЭС специалисты «Янтарьэнерго» строят СВМ ещё для двух – Приморской и Прегольской, которые находятся в Светловском городском округе и Калининграде. Всего для включения четырёх электростанций в существующую энергосистему области «Янтарьэнерго» строит 240 километров новых ЛЭП, еще 200 реконструирует. В работах задействовано свыше 500 строителей и более 150 единиц спецтехники. Также проводится замена оборудования противоаварийной автоматики на 11 высоковольтных подстанциях, еще на 50 сетевых объектах ведутся работы по модернизации.



Справка:



В соответствии с дорожной картой, утвержденной Правительством Российской Федерации, в регионе строятся Прегольская (440 мегаватт), Приморская (195 мегаватт), Маяковская (160 мегаватт) и Талаховская (160 мегаватт) ТЭС в Калининграде, Светлом, Гусеве и Советске соответственно.



АО «Янтарьэнерго» реализует мероприятия для включения новых объектов генерации в энергосистему, что впоследствии обеспечит энергобезопасность Калининградской области в условиях изолированной работы в рамках программы развития и реконструкции электросетевого комплекса до 2020 года.



В рамках СВМ энергетики строят 240 километров новых ЛЭП, еще 200 реконструируют. На 50 подстанциях ведутся работы по установке новых систем противоаварийной автоматики. На 12 подстанциях проводится модернизация с заменой оборудования и установкой современных систем безопасности.

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