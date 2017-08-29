Работники Лермонтовской библиотеки устроили праздник для дошколят

29 август 2017, 17:11

В один из последних августовских дней в гости к воспитанниками МДОУ №19 пришли участники клуба «Сказка», организованного при Лермонтовской библиотеке (заведующая — М.А. Лукша). Они приготовили для малышей праздник под названием «Да здравствуют вежливость и доброта!» - мероприятие, в процессе которого ребята узнали о правилах поведения дома и в общественных местах, в детском саду и в транспорте.



О том, где можно бегать и прыгать, а когда стоит помолчать, не привлекая к себе внимания, а также о доброте и вежливости детям рассказывали сказочные персонажи - Хрюшка, Медведь и весёлый Петрушка. А вот старуха Шапокляк, напротив, продемонстрировала, как нельзя себя вести никогда! Путешествие по тропинке «Добрых дел и поступков» привело ребят к сундучку с сюрпризами.

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