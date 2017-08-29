Гусевский суд признал недействительной сделку по продаже автомобиля должником родственнику

29 август 2017, 18:46

В Гусевский городской суд обратилась К. с иском к гражданам У. и Ж. о применении последствий недействительности ничтожной (мнимой) сделки.



Истица указала, что вступившим в силу решением Гусевского городского суда от 10 января 2017 года с гражданина У. в её пользу взыскан долг по договору займа, проценты, госпошлина, всего - более 930 000 рублей. 13 января 2017 года ответчик, являясь собственником автомобиля и уклоняясь от своих обязательств, продал автомобиль гражданину Ж., однако продолжает им владеть. В связи с этим истица просила суд применить последствия недействительности ничтожной (мнимой) сделки купли-продажи автомобиля, а именно - вернуть в собственность У. указанное транспортное средство.



Согласно пунктам 1, 2 ст. 166 Гражданского кодекса РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.



В силу пункта 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.



В судебном заседании было установлено, что оспариваемая сделка была совершена, когда у гражданина У. имелись неисполненные денежные обязательства перед истицей, о чем ответчик заведомо знал. Оспариваемая сделка была совершена 13 января 2017 года, через три дня после оглашения Гусевским городским судом резолютивной части решения по гражданскому делу по иску К. к У. о взыскании денежных средств. При этом спорное имущество было отчуждено гражданином У. в пользу гражданина Ж., с которым ответчик состоит в родстве; право управления данным транспортным средством у ответчика имеется. Таким образом, автомобиль фактически остается у ответчика, и при этом на транспортное средство не может быть обращено взыскание по обязательствам У.



Суд пришел к выводу о том, что действия гражданина У. по отчуждению спорного автомобиля представляют собой злоупотребление правом, поскольку эти действия были направлены на уклонение от исполнения обязательств перед истицей и на лишение истицы возможности получить удовлетворение по своим обязательствам за счет спорного имущества.



В связи с этим суд решил, что оспариваемая сделка подлежит признанию недействительной, а право собственности У. на спорное транспортное средство подлежит восстановлению.



Решение суда в законную силу не вступило.

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