Объявления
Новости / Общество

Жители региона стали чаще фиктивно регистрировать иностранцев

31 август 2017, 14:33
Жители региона стали чаще фиктивно регистрировать иностранцев
Жители региона стали чаще фиктивно регистрировать и ставить на миграционный учет иностранных граждан. Так, за 8 месяцев 2017 года отдел УФСБ России выявил более 20 преступлений такого характера в Нестеровском, Гусевском и Озерском районах. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».

При этом их выявление и расследование негативно сказывается на уровне загруженности подразделений дознания МВД России. Как отмечают правоохранители, такая ситуация складывается в том числе по причине низкой правовой грамотности местного населения. Так, большая часть нарушителей, не знали об изменениях законодательства, установивших уголовную ответственность за действия по фиктивной регистрации иностранных граждан.
Теги: иностранцы нелегалы
215 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
В Гусеве участковые полиции выявили «резиновую квартиру», где были фиктивно зарегистрированы 11 мигрантов
В Гусеве участковые полиции выявили «резиновую квартиру», где были фиктивно зарегистрированы 11 мигрантов
Полицейские Гусевского района зафиксировали 75-процентное снижение уровня убийств
Полицейские Гусевского района зафиксировали 75-процентное снижение уровня убийств
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
я
# 1я
Зарабатывают как могут, люди жить хотят, а не выживать.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить4
ты
# 2ты
я,
опять простым людям палки в колеса.скоро и огороды людям запретят возле домов.
Сегодня, 15:51   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс