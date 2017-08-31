Жители региона стали чаще фиктивно регистрировать иностранцев
31 август 2017, 14:33
Жители региона стали чаще фиктивно регистрировать и ставить на миграционный учет иностранных граждан. Так, за 8 месяцев 2017 года отдел УФСБ России выявил более 20 преступлений такого характера в Нестеровском, Гусевском и Озерском районах. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».Теги: иностранцы нелегалы
При этом их выявление и расследование негативно сказывается на уровне загруженности подразделений дознания МВД России. Как отмечают правоохранители, такая ситуация складывается в том числе по причине низкой правовой грамотности местного населения. Так, большая часть нарушителей, не знали об изменениях законодательства, установивших уголовную ответственность за действия по фиктивной регистрации иностранных граждан.
При этом их выявление и расследование негативно сказывается на уровне загруженности подразделений дознания МВД России. Как отмечают правоохранители, такая ситуация складывается в том числе по причине низкой правовой грамотности местного населения. Так, большая часть нарушителей, не знали об изменениях законодательства, установивших уголовную ответственность за действия по фиктивной регистрации иностранных граждан.
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