В Гусеве полицейские поздравили с Днем знаний многодетные семьи коллег

31 август 2017, 21:50

В преддверии Дня знания сотрудники отдела по работе с личным составом и инспекторы по делам несовершеннолетних посетили многодетные семьи своих коллег. Маленьким первоклассникам гости в погонах вручили необходимые для школы учебные принадлежности и, конечно же, сладости – с пожеланиями успехов в учебе.



«Полицейские, не считаясь с личным временем и семейными обстоятельствами, охраняют покой людей и правопорядок. Завтра их детей ожидает особенный момент, когда они впервые наденут школьную форму, закинут за плечи свой первый ранец и, держа за руки мам и пап, пойдут навстречу своему счастливому будущему», – рассказывают организаторы акции.

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