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Общество / Образование

Депутаты фракции «Единая Россия» и члены политсовета Гусева угощали сегодня первоклассников мороженым

1 сентябрь 2017, 18:22
Депутаты фракции «Единая Россия» и члены политсовета Гусева угощали сегодня первоклассников мороженым
1 сентября – в День знаний - во всех школах Гусевского городского округа прошли торжественные линейки, на которых присутствовали представители администрации, депутатского корпуса и члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия».

Пасмурная погода не смогла испортить праздник: нарядные школьники и студенты, трогательные первоклассники, поздравления, первый звонок, вспышки фотокамер и букеты цветов - все соответствовало моменту.

Традиционно всем первоклассникам школ Гусевского округа депутаты фракции «Единая Россия» и члены политсовета подарили мороженое.

Пресс-служба партии «Единая Россия»
Теги: день знаний Единая Россия
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