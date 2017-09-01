Депутаты фракции «Единая Россия» и члены политсовета Гусева угощали сегодня первоклассников мороженым

1 сентябрь 2017, 18:22

Пресс-служба партии «Единая Россия»

1 сентября – в День знаний - во всех школах Гусевского городского округа прошли торжественные линейки, на которых присутствовали представители администрации, депутатского корпуса и члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия».Пасмурная погода не смогла испортить праздник: нарядные школьники и студенты, трогательные первоклассники, поздравления, первый звонок, вспышки фотокамер и букеты цветов - все соответствовало моменту.Традиционно всем первоклассникам школ Гусевского округа депутаты фракции «Единая Россия» и члены политсовета подарили мороженое.