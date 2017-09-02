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Водитель ООО «Гусевские линии» занял второе место в областном конкурсе «Лучший водитель»

2 сентябрь 2017, 16:19
Водитель ООО «Гусевские линии» занял второе место в областном конкурсе «Лучший водитель»
В конце августа в городе Светлом прошел III областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов «Лучший водитель», на котором наш земляк - сотрудник ООО «Гусевские линии» Олег Иваненко - занял второе место!

Победителем конкурса стал водитель Калининградского транспортного предприятия «Кенигтрансавто-1» Виталий Парменов, а кубок за третье место у Михаила Кованова из «Зеленоградск-Транса».

Всего в конкурсе участвовали 14 водителей области.

В этом году все участники соревновались в знании правил дорожного движения, в навыках управления автобусом, выполняя такие упражнения, как «Заезд в бокс», «Колея», «Эстафета», «Змейка», «Восьмерка», «Автобусная остановка» и «Стоп линия».

«Основными задачами проведения таких конкурсов являются улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение уровня профессиональной подготовки водителей общественного транспорта, снижение аварийности на транспорте и повышение безопасности дорожного движения, – рассказала генеральный директор ОАО «Автоколонна № 1802» Татьяна Филатова. - Жюри высоко оценило знание ПДД и навыки управления гусевского водителя, продемонстрировавшего умения маневрирования и управления автобусом. Мы гордимся нашим сотрудником!»

«Также хочется выразить благодарность организаторам конкурса – прежде всего - за повышения престижа профессии», - отметила Татьяна Филатова.
Теги: автоколонна соревнование
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