Стройцентр
Общество / Спорт / Видеоновости

В Центре помощи детям «Росток» открылась новая спортивно-игровая площадка

5 сентябрь 2017, 11:59
В Центре помощи детям «Росток» открылась новая спортивно-игровая площадка
Вместе с ребятами ее качество оценила руководитель регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый спортивный объект появился в «Ростке» при помощи благотворителей. Стоимость сооружения – около 1,5 миллиона рублей. Размер площадки 15м х 25,5 м. Она оснащена специальным искусственным покрытием с разметкой для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола.

Поздравить ребят с этим событием накануне приехала руководитель минсоца Анжелика Майстер, а также представители администрации Гусевского городского округа, группа поддержки из Черняховского центра помощи детям «Теплый дом».

«Я надеюсь, что сегодняшнее событие объединит всех нас, даст ребятам возможность почувствовать, насколько спорт может помогать в жизни, в общении с окружающими людьми, насколько важно заботиться о своем здоровье и вести здоровый образ жизни», - отметила Анжелика Майстер.

Кульминацией праздника стала волейбольная баталия между командами Центра и регионального министерства социальной политики.

«Неравнодушных людей вокруг достаточно, и оказать поддержку нашим учреждениям готовы многие. Это замечательно, что есть те, кто помнит о наших детях, пожилых людях, стараются помочь такими важными подарками. Они будут работать на воспитание и помогать ребятам расти здоровыми, успешными, сильными, в том числе и сильными духом», - сказала временно исполняющая обязанности министра социальной политики.

Как сообщили в ведомстве, подобные объекты появятся и в других центрах помощи детям, оставшимся без родительского попечения. Сегодня ремонтные работы ведутся в ряде других организаций, подведомственных министерству, в том числе и в учреждениях для пожилых людей.
Теги: Росток детский дом спортивная площадка
274 просмотра   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Сирота
# 1Сирота
Ну, а наш скотобаза, что вместе с Неличкой толстозадой не вышел с детишками поиграть в волейбол? Или только чужими руками жар загребать могут и пиарится?
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс