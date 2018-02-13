Центр «Росток» занял третье место в областном конкурсе по благоустройству и озеленению территории
13 февраль 2018, 13:47
12 февраля 2018 года на коллегии «Об итогах работы Министерства социальной политики Калининградской области в 2017 году и задачах на 2018 год» были подведены итоги областного конкурса по благоустройству и озеленению территории государственных учреждений социального обслуживания населения в 2017 году.Росток конкурс
Почётную «бронзу» завоевал коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», диплом за III место министр социальной политики Калининградской области А. В. Майстер вручила директору ГБУСО КО Центра «Росток» С. В. Чернухиной.
Мы предлагаем вниманию посетителей нашего сайта материалы презентации учреждения, с которыми коллектив боролся на конкурсе в городе Калининграде.
«Администрация ГБУСО КО Центра «Росток» работает над концепцией организации придомового пространства в течение 4 лет — с 2013 года.
В учреждении ведется постоянная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья воспитанников, сотрудников, а также материальных ценностей от возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Входные двери в здания учреждения металлические, закрываются на врезные замки, около каждой двери имеется звонок.
Проводятся плановые проверки работоспособности и обслуживание технических средств охраны и защиты (кодовых замков, электронных замков, домофонов, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы электронного контроля пропуска и т. п.).
Территория ГБУСО КО Центра «Росток» составляет 0,08 га.
Согласно СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«…если организация для детей-сирот размещена на обособленной территории, ее необходимо зонировать. В соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.4.3259-15 выделяют зону отдыха, игровую, физкультурно-спортивную, хозяйственную зоны».
На территории учреждения организовано игровое пространство.
Расставлены качели, домики, «горка». Физкультурно-спортивная зона начинается с тренажёрного комплекса с шведскими стенками, турниками, лесенками.
Вместо неровного поля, небезопасного для игры в мяч, со старой волейбольной сеткой в 2017 году на территории учреждения была построена спортивно-игровая площадка, приспособленная для игры в волейбол, баскетбол, ручной мяч.
Одновременно совершенствуются зоны отдыха, эстетически оформляются участки, открытые для взгляда посетителей учреждения.
В 2014 году начались работы по радикальному обновлению фруктового сада, выкорчеваны старые деревья и в ходе акции «Фруктовый сад детям!» посажены яблони, сливы, некоторые виды кустарников. В 2017 году работа продолжилась — обкашивается территория сада, осуществляется уход за деревцами.
Собственными силами созданы удобные зоны отдыха с лавочками, установленными на выложенных плиткой площадках.
К работе по уходу за клумбами, вазонами, цветниками, территорией, зоной инсталляции — «мостиком», фруктовым садом, а также поддержанием в порядке игровой, спортивно-физкультурной зон активно привлекаются воспитанники учреждения — в ходе предоставления социально-педагогической и социально-трудовой услуг воспитанникам учреждения.
В течение 2014–2017 гг. была проделана следующая работа:
Уход за территорией, поддержание порядка обеспечивались силами воспитанников учреждения, которые принимали участие в следующих видах работ:
В рамках совместной деятельности с некоммерческой организацией «Подари любовь» в весенний, летний и осенний периоды с воспитанниками организуются мастер-классы и практикумы по украшению территории (праздничное оформление цветников и вазонов, детской площадки и беседки — например, ко Дню аиста)».
Почётную «бронзу» завоевал коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», диплом за III место министр социальной политики Калининградской области А. В. Майстер вручила директору ГБУСО КО Центра «Росток» С. В. Чернухиной.
Мы предлагаем вниманию посетителей нашего сайта материалы презентации учреждения, с которыми коллектив боролся на конкурсе в городе Калининграде.
«Администрация ГБУСО КО Центра «Росток» работает над концепцией организации придомового пространства в течение 4 лет — с 2013 года.
В учреждении ведется постоянная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья воспитанников, сотрудников, а также материальных ценностей от возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Входные двери в здания учреждения металлические, закрываются на врезные замки, около каждой двери имеется звонок.
Проводятся плановые проверки работоспособности и обслуживание технических средств охраны и защиты (кодовых замков, электронных замков, домофонов, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы электронного контроля пропуска и т. п.).
Территория ГБУСО КО Центра «Росток» составляет 0,08 га.
Согласно СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«…если организация для детей-сирот размещена на обособленной территории, ее необходимо зонировать. В соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.4.3259-15 выделяют зону отдыха, игровую, физкультурно-спортивную, хозяйственную зоны».
На территории учреждения организовано игровое пространство.
Расставлены качели, домики, «горка». Физкультурно-спортивная зона начинается с тренажёрного комплекса с шведскими стенками, турниками, лесенками.
Вместо неровного поля, небезопасного для игры в мяч, со старой волейбольной сеткой в 2017 году на территории учреждения была построена спортивно-игровая площадка, приспособленная для игры в волейбол, баскетбол, ручной мяч.
Одновременно совершенствуются зоны отдыха, эстетически оформляются участки, открытые для взгляда посетителей учреждения.
В 2014 году начались работы по радикальному обновлению фруктового сада, выкорчеваны старые деревья и в ходе акции «Фруктовый сад детям!» посажены яблони, сливы, некоторые виды кустарников. В 2017 году работа продолжилась — обкашивается территория сада, осуществляется уход за деревцами.
Собственными силами созданы удобные зоны отдыха с лавочками, установленными на выложенных плиткой площадках.
К работе по уходу за клумбами, вазонами, цветниками, территорией, зоной инсталляции — «мостиком», фруктовым садом, а также поддержанием в порядке игровой, спортивно-физкультурной зон активно привлекаются воспитанники учреждения — в ходе предоставления социально-педагогической и социально-трудовой услуг воспитанникам учреждения.
В течение 2014–2017 гг. была проделана следующая работа:
- установлена игровая площадка для воспитанников младшего возраста;
- установлена тренажёрная площадка для занятий общеукрепляющей гимнастикой;
- сформирована площадка для игры в мини-футбол;
- построена спортивно-игровая площадка со специальным покрытием, разметкой и щитами для игры в баскетбол, а также переносными стойками и сеткой для игры в волейбол;
- высажены вечнозелёные деревья и кустарники;
- установлено бетонное ограждение возле здания № 19;
- установлено бетонное ограждение возле контейнерной площадки;
- уложена плитка под скамейками для отдыха;
- установлены механизмы для управляемого открывания и закрывания въездных ворот и калитки;
- установлены электронные устройства на входных дверях зданий № 19 и 21;
- установлено специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих людей;
- обеспечивалось регулярное обкашивание территории учреждения, проводилась специальная противоклещевая обработка участка;
- создавались новые и поддерживались в надлежащем состоянии уже имеющиеся цветники и вазоны.
Уход за территорией, поддержание порядка обеспечивались силами воспитанников учреждения, которые принимали участие в следующих видах работ:
- высаживание цветов;
- уход за цветниками и вазонами;
- уборка территории от листьев и веток;
- уборка асфальтированных дорожек, прополка выложенных камнем дорожек.
В рамках совместной деятельности с некоммерческой организацией «Подари любовь» в весенний, летний и осенний периоды с воспитанниками организуются мастер-классы и практикумы по украшению территории (праздничное оформление цветников и вазонов, детской площадки и беседки — например, ко Дню аиста)».
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