/ / / Центр «Росток» занял третье место в областном конкурсе по благоустройству и озеленению территории

13 февраль 2018, 13:47

установлена игровая площадка для воспитанников младшего возраста;



установлена тренажёрная площадка для занятий общеукрепляющей гимнастикой;



сформирована площадка для игры в мини-футбол;



построена спортивно-игровая площадка со специальным покрытием, разметкой и щитами для игры в баскетбол, а также переносными стойками и сеткой для игры в волейбол;



высажены вечнозелёные деревья и кустарники;



установлено бетонное ограждение возле здания № 19;



установлено бетонное ограждение возле контейнерной площадки;



уложена плитка под скамейками для отдыха;



установлены механизмы для управляемого открывания и закрывания въездных ворот и калитки;



установлены электронные устройства на входных дверях зданий № 19 и 21;



установлено специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих людей;



обеспечивалось регулярное обкашивание территории учреждения, проводилась специальная противоклещевая обработка участка;



создавались новые и поддерживались в надлежащем состоянии уже имеющиеся цветники и вазоны.



высаживание цветов;



уход за цветниками и вазонами;



уборка территории от листьев и веток;



уборка асфальтированных дорожек, прополка выложенных камнем дорожек.



12 февраля 2018 года на коллегии «Об итогах работы Министерства социальной политики Калининградской области в 2017 году и задачах на 2018 год» были подведены итоги областного конкурса по благоустройству и озеленению территории государственных учреждений социального обслуживания населения в 2017 году.Почётную «бронзу» завоевал коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», диплом за III место министр социальной политики Калининградской области А. В. Майстер вручила директору ГБУСО КО Центра «Росток» С. В. Чернухиной.Мы предлагаем вниманию посетителей нашего сайта материалы презентации учреждения, с которыми коллектив боролся на конкурсе в городе Калининграде.