Гусевский городской округ принял эстафету «Я иду на выборы»
6 сентябрь 2017, 22:44
1 сентября в Калининградской области стартовала избирательная эстафета «Я иду на выборы». И сегодня Гусевский городской округ принял эстафету и на городской площади состоялась акция, посвященная предстоящим выборам, сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.выборы акция
На мероприятии присутствовали главы Гусевского городского округа – председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель председателя избирательной комиссии Калининградской области Ярослава Орлова, заместитель главы администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Владимир Козьяков, заместитель главы администрации в социальной сфере Людмила Томина и другие сотрудники администрации, а также множество молодых избирателей, многим из которых в этом году предстоит голосовать впервые.
«10 сентября мы выбираем не просто Губернатора Калининградской области, мы выбираем путь развития нашего региона. Хочу отметить, что гусевцы всегда отличались своей активной гражданской позицией и явка на выборы в Гусевском городском округе традиционно одна из самых высоких. И я думаю, что 10 сентября вы докажите право называться самыми активными избирателями региона», - сказала Ярослава Орлова.
После выступления творческих коллективов города, состоялось торжественное принятие эстафеты «Я иду на выборы» и в списке голосования напротив нашего муниципалитета заместитель главы администрации Владимир Козьяков и глава Гусевского городского округа – председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов поставили символическую галочку.
Фотографии Сергея Рожкова.
На мероприятии присутствовали главы Гусевского городского округа – председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель председателя избирательной комиссии Калининградской области Ярослава Орлова, заместитель главы администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Владимир Козьяков, заместитель главы администрации в социальной сфере Людмила Томина и другие сотрудники администрации, а также множество молодых избирателей, многим из которых в этом году предстоит голосовать впервые.
«10 сентября мы выбираем не просто Губернатора Калининградской области, мы выбираем путь развития нашего региона. Хочу отметить, что гусевцы всегда отличались своей активной гражданской позицией и явка на выборы в Гусевском городском округе традиционно одна из самых высоких. И я думаю, что 10 сентября вы докажите право называться самыми активными избирателями региона», - сказала Ярослава Орлова.
После выступления творческих коллективов города, состоялось торжественное принятие эстафеты «Я иду на выборы» и в списке голосования напротив нашего муниципалитета заместитель главы администрации Владимир Козьяков и глава Гусевского городского округа – председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов поставили символическую галочку.
Фотографии Сергея Рожкова.
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