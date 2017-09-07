В Лермонтовской библиотеке подвели итоги весенне-летнего марафона развлекательных представлений

7 сентябрь 2017, 12:40

За «круглым столом» в Лермонтовской библиотеке собрались участники клуба «Сказка», чтобы подвести итоги весенне-летнего марафона театрализованных представлений, развлекательно – познавательных программ и музыкально-игровых мероприятий.



Заведующая библиотекой Мария Лукша вручила всем членам клуба благодарственные письма за активное участие в жизни библиотеки и пригласила к дальнейшему сотрудничеству. Особенно теплые слова прозвучали в адрес Елькиной Лидии Гавриловны и Демидовой Татьяны Александровны за их преданность любимому делу, неиссякаемый энтузиазм и готовность в любой момент прийти на помощь. А Москалеву Надежду, Крещеновскую Евгению, Киселеву Екатерину, Бугровских Анастасию, Степана и Дениса поздравили с началом нового учебного года.



Планы на будущий сезон обсуждались за сладким столом и просмотром презентации по фотографиям и материалам прошедших мероприятий.

Приглашаем участников членов клуба «Сказка» в новый осенне-зимний сезон!

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