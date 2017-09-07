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На ТЭЦ в Гусеве был произведён ремонт 3 паровых котлов и паровой турбины

7 сентябрь 2017, 14:42
На ТЭЦ в Гусеве был произведён ремонт 3 паровых котлов и паровой турбины
Специалисты ОАО «Калининградской генерирующей компании» активно готовятся к отопительному сезону 2017-2018 годов. Всего из запланированных 41 организационно-технического мероприятия, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, выполнено 20.

Сотрудники филиала выполняют ремонт оборудования, влияющего на надёжность электро- и теплоснабжения потребителей. Наиболее внушительный объем работ проводится на Гусевской ТЭЦ и ТЭЦ-1 в Калининграде.

Так, на ТЭЦ-1 был произведён ремонт 2 паровых котлов. На ТЭЦ в Гусеве выполнен текущий ремонт 3 паровых котлов и паровой турбины. Кроме этого, для обеспечения теплоснабжением острова Октябрьский и объектов инфраструктуры близи него, на РТС «Южной» был отремонтирован 1 водогрейный и два паровых котла.

Отметим, основной объём работ выполняются силами собственного производственного персонала, с минимальным привлечением подрядных организаций.

До начала отопительного сезона на всех объектах специалистам «Калининградской генерирующей компании» предстоит завершить ремонт насосного оборудования. Таким образом, сейчас ремонтная программа в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 выполнена на 80%.

С 25 по 29 сентября «Калининградская генерирующая компания» проведёт проверку готовности своих филиалов к работе в осенне-зимний период. По её результатам будут выданы акты и паспорта готовности к работе в ОЗП 2017-2018 годов. А 2-3 октября готовность компании проинспектирует комиссия Правительства Калининградской области. По её итогам будет выдан акт проверки, на основании которого КГК получит паспорт готовности к работе в предстоящий отопительной период.

Во время работы Правительственной комиссии также будет проведена тренировка персонала ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ с участием МЧС России, органов исполнительной власти и местного самоуправления по отработке действий при авариях в условиях низких температур наружного воздуха. Это будет заключительная тренировка перед зимними испытаниями. Подобные занятия для персонала проводятся регулярно.

Напомним, подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов «КГК» начала в мае, сразу же после завершения предыдущего сезона, который был пройдён без аварийных ситуаций и сбоев.
Теги: Янтарьэнерго тэс
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