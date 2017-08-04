Подготовка к отопительному сезону идёт строго по графику

4 август 2017, 18:13

ОАО «Калининградская генерирующая компания» выполняет активную подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. На сегодняшний день ремонтная программа на дочернем предприятии АО «Янтарьэнерго» выполнена на 60 %. Из 39 организационно-технических мероприятий, запланированных при подготовке к ОЗП, выполнено 13, сообщили сегодня в пресс-службе АО «Янтарьэнерго».



При подготовке к осенне-зимнему периоду выполняется ремонт оборудования, влияющего на надежность электро- и теплоснабжения потребителей. Внушительный объем работ предстоит выполнить на Гусевской ТЭЦ и в Калининградском филиале ТЭЦ-1, где будут отремонтированы паровые энергетические котлы и турбина. Большая часть работ выполняется силами собственного производственного персонала.



В Калининградском филиале ТЭЦ-1 отремонтирован один котлоагрегат станции, ремонт еще одного котлоагрегата на завершающем этапе. На Гусевской ТЭЦ произведена замена 350 метров теплоцентрали, ревизия задвижек, завершён ремонт тепловых камер, также в рамках ремонтной кампании заменен ввод теплосети в дом по ул. Артиллерийская, 6.



С 25 по 29 сентября ОАО «Калининградская генерирующая компания» проведёт проверку готовности своих филиалов к работе в грядущий осенне-зимний период. По её результатам будут выданы акты и паспорта готовности к работе в ОЗП 2017-2018 годов. А 2-3 октября готовность компании проинспектирует комиссия Правительства Калининградской области. По её итогам будет выдан акт проверки, на основании которого КГК получит паспорт готовности к работе в предстоящий отопительной период.



Во время работы Правительственной комиссии также будет проведена тренировка персонала ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ с участием МЧС России, органов исполнительной власти и местного самоуправления по отработке действий при авариях в условиях низких температур наружного воздуха. Это будет заключительная тренировка перед зимними испытаниями. Подобные занятия для персонала проводятся регулярно.



Напомним, подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов КГК начала в мае, сразу же после завершения предыдущего сезона. Отопительный сезон 2016-2017 годов дочерней организации АО «Янтарьэнерго» пройден без аварийных ситуаций и сбоев. Всего было отпущено 462 882 Гкал тепловой энергии, что на 60 процентов больше, чем в предыдущий отопительный сезон.

111 просмотров | 1 комментарий