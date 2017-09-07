В Центральной библиотеке прошло познавательное мероприятие «Голосовать легко!»

7 сентябрь 2017, 15:05

Познавательное мероприятие «Голосовать легко!» прошло в Центральной библиотеке Гусева. В преддверии Единого дня голосования 10 сентября библиотекарь МБУ ГБО и секретарь Гусевской территориальной избирательной комиссии Оксана Балуева встретилась со студентами юридического отделения ГАПК.



Ребята узнали о том, как организуется процесс выборов в регионе, чем занимаются территориальные и участковые комиссии, каике требования предъявляются кандидатам в депутаты, с какого возраста можно баллотироваться в Губернаторы области, и обсудили множество других интересных тем.



Завершил встречу просмотр учебного фильма «Пресечение противоправных избирательных технологий и провокационных действий». Будущим юристам, несомненно, полезно узнать, какие административные и уголовные преступления совершаются в ходе выборных кампаний.



Выставки и мероприятия на тему выборов в библиотеке стали традицией. Их цель - познакомить молодежь нашего города с законодательством о выборах, привлечь внимание старшеклассников и студентов к региональным и муниципальным выборам, повысить электоральную активность и гражданскую ответственность молодых.

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