Стройцентр
Новости / Общество

В Гусеве 10 сентября 305 человек будут голосовать впервые

8 сентябрь 2017, 11:24
В Гусеве 10 сентября 305 человек будут голосовать впервые. В основном это студенты Гусевского политехнического техникума и агропромышленного колледжа. В нашем городе сознательная молодежь. Об этом пишет «За доблестный труд».

Все совершеннолетние студенты идут на выборы и предлагают вам проголосовать ЗА:

  • дальнейшее развитие Калининградской области;
  • процветание Гусевского городского округа;
  • комфортные условия проживания;
  • участие в федеральных и областных программах;
  • строительство новой школы и возрождение реки Писсы;
  • ремонт дворов, домов, улиц и освещения.
Теги: выборы
0 просмотров
0
Другие новости по теме
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
Вадим Ивасишин о том как будут проходить выборы в Гусевском районе
Вадим Ивасишин о том как будут проходить выборы в Гусевском районе

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»