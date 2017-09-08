В Гусеве 10 сентября 305 человек будут голосовать впервые
8 сентябрь 2017, 11:24
В Гусеве 10 сентября 305 человек будут голосовать впервые. В основном это студенты Гусевского политехнического техникума и агропромышленного колледжа. В нашем городе сознательная молодежь. Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: выборы
Все совершеннолетние студенты идут на выборы и предлагают вам проголосовать ЗА:
Все совершеннолетние студенты идут на выборы и предлагают вам проголосовать ЗА:
- дальнейшее развитие Калининградской области;
- процветание Гусевского городского округа;
- комфортные условия проживания;
- участие в федеральных и областных программах;
- строительство новой школы и возрождение реки Писсы;
- ремонт дворов, домов, улиц и освещения.
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