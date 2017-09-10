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Явка в Гусевском городском округе на выборах главы региона составила 48,8%

10 сентябрь 2017, 21:24
В Гусевском городском округе на выборах главы региона проголосовало рекордное число избирателей, 48,8%. Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации. Почти 13 тысяч жителей округа исполнили свой гражданский долг.

«УРА!!!!!!! Участки закрылись! Все! Без происшествий. Явка 48,8% это рекорд. Гусевцы доказали что ответственно подходят к выбору главы региона! Кстати безопасность на УИКах обеспечивали сотрудники МО МВД РФ "Гусевский"», - написал Сергей Каюков.
Теги: выборы
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неранодушный
# 1неранодушный
красотка!!!
Вчера, 21:41   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Печально, что г-н Каюков не различает долг и право.
Видимо работодатели не особо интересуются компетенцией своего подчинённого.
Вчера, 22:12   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 3Конь в пальто
Я удивляюсь. Не может быть! Казалось бы,что нет знакомых,кто бы пошёл...
Вчера, 22:28   ЦитироватьОтветить1
Гость Местный
# 4Гость Местный
Просто лотерея была....
Сегодня, 00:58   ЦитироватьОтветить0

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