Явка в Гусевском городском округе на выборах главы региона составила 48,8%

10 сентябрь 2017, 21:24

В Гусевском городском округе на выборах главы региона проголосовало рекордное число избирателей, 48,8%. Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации. Почти 13 тысяч жителей округа исполнили свой гражданский долг.



«УРА!!!!!!! Участки закрылись! Все! Без происшествий. Явка 48,8% это рекорд. Гусевцы доказали что ответственно подходят к выбору главы региона! Кстати безопасность на УИКах обеспечивали сотрудники МО МВД РФ "Гусевский"», - написал Сергей Каюков.

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