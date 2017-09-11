УМВД Калининградской области проводит региональный конкурс «Народный участковый»
11 сентябрь 2017, 13:32
Сегодня, 11 сентября стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации. Жители региона могут отдать свой голос за одного из 15 полицейских, принимающих участие в первом этапе состязаний.Теги: полиция конкурс
В этом году в борьбу за звание "народного" вступили участковые уполномоченные отделов и отделений полиции Багратионовского района, Балтийска, Светлогорска, Правдинска, Светловского городского округа, Калининграда, Нестерова, Полесского и Озерского районов, Гвардейска, Гусева, Славска, Немана и Черняховска.
От города Гусева в конкурсе принимает участие майор полиции Дик Олег Васильевич. Он обслуживает административный участок № 6 расположенный в черте города Гусева и населением 4020 человек.
Чтобы проголосовать, авторизуйтесь в социальной сети и нажмите на фотографию выбранного участника конкурса.
Первый этап конкурса «Народный участковый» завершится 20 сентября. Участники, набравшие наибольшее число голосов, будут соревноваться между собой уже во втором региональном этапе. Из них жители Калининградской области выберут одного самого народного участкового, который будет представлять наш регион на заключительном, федеральном этапе конкурса.
В этом году в борьбу за звание "народного" вступили участковые уполномоченные отделов и отделений полиции Багратионовского района, Балтийска, Светлогорска, Правдинска, Светловского городского округа, Калининграда, Нестерова, Полесского и Озерского районов, Гвардейска, Гусева, Славска, Немана и Черняховска.
От города Гусева в конкурсе принимает участие майор полиции Дик Олег Васильевич. Он обслуживает административный участок № 6 расположенный в черте города Гусева и населением 4020 человек.
Чтобы проголосовать, авторизуйтесь в социальной сети и нажмите на фотографию выбранного участника конкурса.
Первый этап конкурса «Народный участковый» завершится 20 сентября. Участники, набравшие наибольшее число голосов, будут соревноваться между собой уже во втором региональном этапе. Из них жители Калининградской области выберут одного самого народного участкового, который будет представлять наш регион на заключительном, федеральном этапе конкурса.
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