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В отделении Женской консультации Гусевской ЦРБ начались ремонтные работы

12 сентябрь 2017, 17:59
В отделении Женской консультации Гусевской ЦРБ начались работы по капитальному ремонту. В настоящий момент осуществляется замена проводки и производится слив систем отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт проводится за счет средств из бюджета области, которые выделены губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, после майского визита в город Гусев.
Теги: больница ремонт
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