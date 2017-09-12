В отделении Женской консультации Гусевской ЦРБ начались ремонтные работы
12 сентябрь 2017, 17:59
В отделении Женской консультации Гусевской ЦРБ начались работы по капитальному ремонту. В настоящий момент осуществляется замена проводки и производится слив систем отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: больница ремонт
Ремонт проводится за счет средств из бюджета области, которые выделены губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, после майского визита в город Гусев.
Ремонт проводится за счет средств из бюджета области, которые выделены губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, после майского визита в город Гусев.
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