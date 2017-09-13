Подготовка к отопительному сезону в Гусевском городском округе выполнена на 100%
13 сентябрь 2017, 17:32
В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» завершены мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: отопление
По состоянию на 12 сентября 2017 года готовность жилищного фонда выполнена на 100%, что составляет 755 многоквартирных домов.
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры (водопровод, котельные, теплосети), образовательных и культурных учреждений также выполнена на 100%.
По состоянию на 12 сентября 2017 года готовность жилищного фонда выполнена на 100%, что составляет 755 многоквартирных домов.
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры (водопровод, котельные, теплосети), образовательных и культурных учреждений также выполнена на 100%.
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