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27 сентября будет проводиться приём граждан в ходе выездной работы приёмной Президента РФ

19 сентябрь 2017, 16:30
27 сентября будет проводиться приём граждан в ходе выездной работы приёмной Президента РФ
27 сентября 2017 года в администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» будет проводиться приём граждан в ходе выездной работы приёмной Президента Российской Федерации в Калининградской области.

Приём будет осуществляться с 13.00 до 15.00 часов в конференц- зале. Телефоны для записи на приём: 3-60-14 и 3-60-15.
Теги: Админстрация Гусевского района приём
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