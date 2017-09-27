В Гусеве состоялся приём граждан в ходе выездной работы приёмной Президента РФ
27 сентябрь 2017, 17:38
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялся выездной прием граждан приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области.приём Админстрация Гусевского района
Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители касались вопросов о капитальном ремонте, газификации домов и иных вопросов сферы ЖКХ.
Все обращения граждан взяты под контроль приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители касались вопросов о капитальном ремонте, газификации домов и иных вопросов сферы ЖКХ.
Все обращения граждан взяты под контроль приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области.
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