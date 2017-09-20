В городе Гусеве сотрудники ГИБДД вместе с кадетами провели акцию «Внимание – пешеход!»

20 сентябрь 2017, 15:34

Госавтоинспекция Калининградской области

В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции совместно с кадетами филиала кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса» провели акцию «Внимание – пешеход!».Пропагандистское мероприятие полицейские и ребята организовали в целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Еще одна цель акции - формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также исключение фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте.Полицейские и кадеты выстроились на «зебре» рядом с детской школой искусств, держа в руках плакаты с лозунгами, призывающими соблюдать Правила дорожного движения. Яркие надписи "Сбавь скорость перед «зеброй»", "Защити себя на дорогах в темноте» заинтересовали всех без исключения водителей и пешеходов.Чтобы участники дорожного движения неукоснительно соблюдали Правила дорожного движения и были внимательными на дорогах, автоинспекторы и кадеты вручили им тематические памятки.