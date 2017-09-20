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В городе Гусеве сотрудники ГИБДД вместе с кадетами провели акцию «Внимание – пешеход!»

20 сентябрь 2017, 15:34
В городе Гусеве сотрудники ГИБДД вместе с кадетами провели акцию «Внимание – пешеход!»
В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции совместно с кадетами филиала кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса» провели акцию «Внимание – пешеход!».

Пропагандистское мероприятие полицейские и ребята организовали в целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Еще одна цель акции - формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также исключение фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте.

Полицейские и кадеты выстроились на «зебре» рядом с детской школой искусств, держа в руках плакаты с лозунгами, призывающими соблюдать Правила дорожного движения. Яркие надписи "Сбавь скорость перед «зеброй»", "Защити себя на дорогах в темноте» заинтересовали всех без исключения водителей и пешеходов.

Чтобы участники дорожного движения неукоснительно соблюдали Правила дорожного движения и были внимательными на дорогах, автоинспекторы и кадеты вручили им тематические памятки.

Госавтоинспекция Калининградской области
Теги: кадеты гаи акция
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Пешеходоводитель
# 1Пешеходоводитель
Пока что в борьбе пропаганды ГИБДД против реальности побеждает реальность. А учитывая всё бОльшую распущенность среди пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и мотоциклистов, разрыв в счёте всё продолжает и продолжает увеличиваться.
Вчера, 19:37   ЦитироватьОтветить0
правдалюб
# 2правдалюб
Интересно, а когда проведут акцию "Пешеход, будь бдителен"???
Вчера, 20:07   ЦитироватьОтветить1
патриот
# 3патриот
а может акция-остановись.убедись и иди.
Вчера, 20:31   ЦитироватьОтветить1

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