/ / / В Гусевском городском округе проходит профилактическое мероприятие «Пешеход – на переход»

25 апреля 2018, 13:16

М.П. Шафер, начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»

За 3 месяца 2018 года на дорогах Калининградской области зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. 29 ДТП совершено на нерегулируемых пешеходных переходах, в которых 30 человек получили ранения. 50 ДТП произошло вне пешеходных переходов, в которых 3 человека погибло и 47 получили ранения различной степени тяжести.В целях профилактики ДТП с участием пешеходов в период с 20 по 30 апреля 2018 года на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» инспекторы ГИБДД проведут специальное профилактическое мероприятие «Пешеход — на переход».Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль над соблюдением водителями и пешими участниками дорожного движения своих обязанностей. Под пристальным вниманием инспекторов ГИБДД будут пешеходные переходы вблизи образовательных организаций.Особое внимание полицейские уделят применению пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток. Также в период проведения мероприятия будет проведена дополнительная проверка эксплуатационного состояния пешеходных переходов.ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть дороги необходимо только по пешеходному переходу, предварительно посмотрев по сторонам и убедившись в своей безопасности.При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями транспортных средств. При движении вне населенных пунктов использовать световозвращатели пешеходы обязаны.Управление ГИБДД призывает родителей и педагогов образовательных организаций не оставаться равнодушными к проблеме безопасности несовершеннолетних на дорогах и в очередной раз напомнить детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.