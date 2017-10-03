В Гусеве сотрудники ГИБДД посвятили школьников в юные инспекторы движения

3 октябрь 2017, 14:11

В городе Гусеве в рамках акции «Неделя безопасности» состоялось торжественное посвящение третьеклассников школы № 1 имени Сергея Ивановича Гусева и школы № 3 в юные инспекторы движения.



По традиции, мероприятие началось с приветствия гостей праздника, девиза, речевки и произнесения клятвы отряда, в которой ребята обещают оказывать помощь сотрудникам ГИБДД в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.



Школьники в полной мере раскрыли свой творческий потенциал с помощью постановочных сценок и сказок о Правилах дорожного движения, а также продемонстрировали достойные знания в области безопасности дорожного движения.



Программа дополнительного образования «Юный инспектор движения» была разработана в сентябре 2015 года в Детско-юношеском центре. В течение двух лет учащиеся школы № 1 имени С.И. Гусева ведут массовую пропагандистскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под руководством педагогов и сотрудников Госавтоинспекции.



Работа действующего отряда ЮИД стала положительным примером для младших ребят. Желающих вступить в ряды юидовцев было очень много, и тогда сотрудники Госавтоинспекции приняли решение об открытии ещё двух отрядов юных помощников.

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