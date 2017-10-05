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Библиотека - открытый информационный центр

5 октябрь 2017, 11:55
Библиотека - открытый информационный центр
Постоянные посетители современных библиотек знают: информация здесь хранится не только в книгах и газетах, но и на электронных носителях. Кроме того, библиотеки предоставляют доступ к сети Интернет и создают собственные электронные информационные ресурсы.

Все 14 библиотек МБУ «Гусевское библиотечное объединение» подключены к сети Интернет. И хотя у нас пока нет возможности предоставить всем желающим полноценные рабочие места, оборудованные не только компьютером, но и скоростным wi-fi, ряд бесплатных услуг доступен жителям муниципального образования уже сейчас.

Это, прежде всего, доступ к Центру правовой информации, Центру краеведческой информации, электронному каталогу, электронной краеведческой картотеке и картотеке методических материалов.

Самостоятельно пролистать каталог Гусевского библиотечного объединения можно и на сайте Калининградской областной научной библиотеки.

Для людей, увлеченных историей своего края, мы провели оцифровку цикла статей А. М. Иванова «Штрихи к биографии края», опубликованных в газете «За доблестный труд».

Центральная библиотека Гусева теперь предоставляет доступ к фондам Национальной электронной библиотеки, а также, в сотрудничестве с Калининградской областной научной библиотекой – к электронным изданиям системы «ЛитРес: Библиотека».

Для справки:

«ЛитРес: Библиотека» создана на базе магазина электронных книг «ЛитРес». Новый проект позволяет читателям запрашивать электронные книги из собрания библиотеки и читать их на мобильных устройствах на платформах iOS, Android и Windows Phone 8, а также на специализированных ридерах или любых других устройствах, имеющих браузер с доступом в Интернет.

Если вы живете не в Калининграде, а в другом населенном пункте области, то вам необходимо обратиться в местную библиотеку и заполнить регистрационную форму читателя. В течение двух рабочих дней вы получите электронное письмо из отдела библиотечного обслуживания Калининградской областной научной библиотеки с логином/паролем для доступа к электронной базе «ЛитРес».

Почитать о том, как живут библиотеки Гусевского района сегодня, какие мероприятия проводятся для взрослых и детей, посмотреть фотографии с праздников и лекториев можно на нашей странице Вконтакте. Здесь же, в открытой группе «Гусевское библиотечное объединение», вы можете задать вопрос сотрудникам библиотеки и получить быстрый ответ.
Теги: библиотека
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