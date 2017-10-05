Отопление в Гусеве включат в ночь с 9 на 10 октября
5 октябрь 2017, 14:01
Отопление в Гусеве включат в ночь с 9 на 10 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации.Теги: отопление отопительный сезон
Раннее городская администрация проводила опрос среди населения, о том когда включить отопление. Большинство людей отдали свой голос за то, что отопление надо включить до конца первой декады октября. В комментариях многие высказались о том, что в квартирах холодно, сырость, и отопление надо включать немедленно.
Раннее городская администрация проводила опрос среди населения, о том когда включить отопление. Большинство людей отдали свой голос за то, что отопление надо включить до конца первой декады октября. В комментариях многие высказались о том, что в квартирах холодно, сырость, и отопление надо включать немедленно.
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