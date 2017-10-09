Городская библиотека доступна каждому

9 октябрь 2017, 13:59

Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной библиотеке установлены поручни и специальный съемный пандус.



«У нас нет технической возможности сделать его стационарным, но сотрудники всегда готовы помочь читателям подняться в библиотеку (для этого у входа в здание имеется кнопка вызова), - рассказали в городской библиотеке. - Кроме того, мы регулярно проводим мероприятия по заявкам отдела дневного пребывания и реабилитации, открытого в Комплексном центре социального обслуживания населения».



Для престарелых людей и инвалидов действует бесплатная услуга «Домашний абонемент»: вы можете вызвать библиотекаря на дом по телефону 3-09-65 и заказать необходимую литературу.



В читальном зале развернута постоянная выставка «Читаем по Брайлю»: библиотека выписывает ежемесячный журнал для слабовидящих «Наша жизнь», а на абонементе можно взять домой аудиокниги.



Центральная библиотека открыта для посетителей:

Пн-пт с 10 до 18 часов

Сб с 9 до 15 часов



Последняя пятница месяца – Санитарный День.



Ждём вас по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 6.

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