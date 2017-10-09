В Гусевском районе рядом с Федеральной трассой появилась огромная зловонная лужа

9 октябрь 2017, 15:03

В Гусевском районе 10 метрах от Федеральной трассы появилась жижеобразная лужа тёмно-серого цвета, местами с зелёным оттенком и зловонным запахом. Об этом рассказал местный видеоблогер Андрей Иванчатенко.



«Ведутся ремонтные работы - готовимся к чемпионату мира по футболу. Чтобы гостям и участникам было комфортно. Это - хорошо. Но какой можно почувствовать контраст, свернув и отъехав буквально десять метров в сторону, - комментирует автор. - Параллельно грунтовой дороги появилась жижеобразная лужа тёмно-серого цвета. Местами с зелёным оттенком. С противным запахом, похожим на канализацию, или что-то подобное. Её протяжённость, примерно, двести метров. А ширина, как ширина дороги. Что-то в последнее время, в нашем районе, это уже нельзя назвать исключением».

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