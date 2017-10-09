Стройцентр
Общество / Видеоновости

В Гусевском районе рядом с Федеральной трассой появилась огромная зловонная лужа

9 октябрь 2017, 15:03
В Гусевском районе 10 метрах от Федеральной трассы появилась жижеобразная лужа тёмно-серого цвета, местами с зелёным оттенком и зловонным запахом. Об этом рассказал местный видеоблогер Андрей Иванчатенко.

«Ведутся ремонтные работы - готовимся к чемпионату мира по футболу. Чтобы гостям и участникам было комфортно. Это - хорошо. Но какой можно почувствовать контраст, свернув и отъехав буквально десять метров в сторону, - комментирует автор. - Параллельно грунтовой дороги появилась жижеобразная лужа тёмно-серого цвета. Местами с зелёным оттенком. С противным запахом, похожим на канализацию, или что-то подобное. Её протяжённость, примерно, двести метров. А ширина, как ширина дороги. Что-то в последнее время, в нашем районе, это уже нельзя назвать исключением».
Теги: экология
490 просмотров   |   5 комментариев
0
Другие новости по теме
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
«Калининградская Правда» о дороге за 75 млн руб в статье «Кто в теремочке живёт?»
«Калининградская Правда» о дороге за 75 млн руб в статье «Кто в теремочке живёт?»
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Житель поселка
# 1Житель поселка
навоз это свиной Кузнецовский.
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить1
николай
# 2николай
Это очистные сооружения не работают. А на запах сваливают на свинарники в Кубановке. Администрация
Сегодня, 15:45   ЦитироватьОтветить0
Житель ЭТИХ домов.
# 3Житель ЭТИХ домов.
А от чего запах появляется частенько в районе Афганских домов?
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 4Гость Гость
От очистных запах
Сегодня, 20:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 5Гость Гость
Со свинарника в поселке Кубановка протянули рукав ( около 700 метров ) и откачивают нечто прямиков в поле , ориентир дорога Кубановка - Ватутино ( старая дорога ) . Кому жаловаться на это явление , вообще охренели?
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»