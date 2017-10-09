Городская администрация просит предприятия торговли представить информацию для создания торгового реестра

9 октябрь 2017, 15:50

Уважаемые руководители предприятий торговли и предприниматели!В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области осуществляет формирование торгового реестра Калининградской области путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), а также о состоянии торговли.Внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), производится по заявлениям хозяйствующих субъектов о внесении сведений в торговый реестр с приложением необходимой информации, а также по результатам сбора сведений.Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» убедительно просит Вас в кратчайшие сроки представить информацию о своих торговых объектах в управление экономического и перспективного развития (каб. № 212, тел. 36108, адрес электронной почты: prom@admgusev.ru) по прилагаемой форме.