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Городская администрация просит предприятия торговли представить информацию для создания торгового реестра

9 октябрь 2017, 15:50
Городская администрация просит предприятия торговли представить информацию для создания торгового реестра
Уважаемые руководители предприятий торговли и предприниматели!

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области осуществляет формирование торгового реестра Калининградской области путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), а также о состоянии торговли.

Внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), производится по заявлениям хозяйствующих субъектов о внесении сведений в торговый реестр с приложением необходимой информации, а также по результатам сбора сведений.

Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» убедительно просит Вас в кратчайшие сроки представить информацию о своих торговых объектах в управление экономического и перспективного развития (каб. № 212, тел. 36108, адрес электронной почты: prom@admgusev.ru) по прилагаемой форме.

Торговый реестр (Посмотреть онлайн) [524 Kb] (cкачиваний: 17)
Теги: предприниматели
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Прохожий
# 1Прохожий
Всё эти данные уже давно есть у статистики и налоговиков.
Но этого видимо явно мало.
Очередные "помощники" напрягают своих подопечных в рамках поддержки предпринимательства...
Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить1

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