День пожилого человека отпраздновали в поселке Первомайское благодаря людям с доброй душой

11 октябрь 2017, 16:10

Р.А. Николаева

Т.Е. Гутникова

Н.Л. Чеснакова

Е.М. Эберле

Как хорошо, что есть в календаре День пожилого человека. В этот день эти люди бывают особенно нарядны, красивы и взволнованы. Ведь так уж сложилось, что в День пожилого человека самые добрые и теплые слова говорятся в их адрес, звучат пожелания здоровья, долголетия и счастья, которые они заслужили трудом и заботой о детях и внуках.Праздник в Первомайском Доме культуры в честь Дня пожилого человека, состоялся благодаря людям с доброй душой, нашим дорогим спонсорам - Ганбарову Хани Тураб Оглы и Грушину Александру Николаевичу. А также самых добрых пожеланий заслуживают их помощницы - Ефремова Ирина Александровна и Дербуш Елена. Дай Бог вам всем доброго здоровья, счастья и творческих успехов.Этот праздник помогает забыть о болезнях, вспомнить за столом молодость. Отозвалась на приглашение на вечер вокальная группа «Калейдоскоп» Калининского ДК и как бальзам на душу, полились песни и частушки нашей молодости. Спасибо большое девчатам. Сценки, в исполнении Осадчей Елены, Будиной Валентины и Чуркиной Ларисы рассмешили нас до слез. Жалко конечно, что мужчина у нас был один, но за то какой - Куприянов Иван Андреевич, «начальник отряда плодородия колхоза «Коммунар»-победитель районного конкурса» (это выдержка из газеты «За доблестный труд» за 31 января 1977 года).Конечно, обидно, что дети войны, они же первые переселенцы, по состоянию здоровья не смогли быть на празднике, но они не были забыты. С приветствием от спонсоров были доставлены им пироги на дом.Праздник удался. А что еще нам нужно в наши годы? Доброе слово, внимательное отношение и понимание.За организацию праздника хотим поблагодарить председателя первичной ветеранской организации, заведующую Брянской библиотекой Бутырскую Л.В. и работников Первомайского ДК Чуркину Л.И., Шимонелене Е.А. и Осадчую Е.Н..