Восемь врачей устроились на работу в Гусевскую больницу в текущем году

12 октябрь 2017, 17:18

Региональное министерство здравоохранения продолжает работу по привлечению сотрудников, в том числе специалистов из других регионов России и зарубежных стран, в государственные лечебные учреждения.



Как считают в областном профильном ведомстве, одной из эффективных мер сокращения дефицита медицинских кадров является решение жилищного вопроса. С начала года 45 сотрудников лечебных учреждений получили жилье: 40 – служебное и пять – арендуемое на условиях коммерческого использования. Для сравнения: в 2016 году служебное жилье получили 17 сотрудников медицинских организаций. Помимо этого, две служебных квартиры получил средний медперсонал, еще две были выделены сотрудникам среднего звена на условиях коммерческого использования. Суммарно, начиная с 2011 года, жильем обеспечены более 270 медиков.



Также в качестве меры соцподдержки в 2017 году 34 медработника получают частичную или полную компенсацию аренды снимаемого жилого помещения, 31 – оплаты услуг ЖКХ.



Все эти и другие мероприятия позволили привлечь в государственную лечебную сеть региона высококвалифицированных специалистов, в том числе имеющих ученые степени. Особенно устойчивая тенденция к увеличению притока врачей наметилась с апреля этого года. В общей сложности за девять месяцев 2017 года в Калининградскую область приехали 75 специалистов (за весь 2016 год - 47 человек). Лидером по трудоустройству привлеченных из-за пределов области врачей стала Центральная городская клиническая больница, куда пришли работать 12 сотрудников. Восемь врачей устроились на работу в Гусевскую центральную районную больницу, по семь – в Детскую областную и Советскую центральную городскую больницы, по четыре – в Областную клиническую больницу и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также приезжими специалистами пополнились коллективы многих районных больниц.



В региональном минздраве обратили внимание на то, что в государственные медицинские организации Калининградской области трудоустраиваются не только врачи, но и средний медперсонал. За три квартала 2017 года в ряды медперсонала больниц и поликлиник региона влились 28 фельдшеров и медицинских сестер. Так, только бригады Городской станции скорой медицинской помощи пополнились восемью фельдшерами.



«Все эти цифры говорят о том, что работа в наших медицинских организациях становится престижной, - считает заместитель министра здравоохранения региона Наталия Берездовец. - Значит, нам есть чем привлечь в лечебные учреждения медработников из других регионов и государств – как в городских условиях, так и в сельской местности. Мы будем продолжать эту работу, в том числе в рамках разработанной минздравом по инициативе губернатора Антона Алиханова кадровой программы, которая, как планируется, начнет действовать с января 2018 года».

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