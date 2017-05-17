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Восемь врачей устроились на работу в Гусевскую больницу в текущем году

12 октябрь 2017, 17:18
Восемь врачей устроились на работу в Гусевскую больницу в текущем году
Региональное министерство здравоохранения продолжает работу по привлечению сотрудников, в том числе специалистов из других регионов России и зарубежных стран, в государственные лечебные учреждения.

Как считают в областном профильном ведомстве, одной из эффективных мер сокращения дефицита медицинских кадров является решение жилищного вопроса. С начала года 45 сотрудников лечебных учреждений получили жилье: 40 – служебное и пять – арендуемое на условиях коммерческого использования. Для сравнения: в 2016 году служебное жилье получили 17 сотрудников медицинских организаций. Помимо этого, две служебных квартиры получил средний медперсонал, еще две были выделены сотрудникам среднего звена на условиях коммерческого использования. Суммарно, начиная с 2011 года, жильем обеспечены более 270 медиков.

Также в качестве меры соцподдержки в 2017 году 34 медработника получают частичную или полную компенсацию аренды снимаемого жилого помещения, 31 – оплаты услуг ЖКХ.

Все эти и другие мероприятия позволили привлечь в государственную лечебную сеть региона высококвалифицированных специалистов, в том числе имеющих ученые степени. Особенно устойчивая тенденция к увеличению притока врачей наметилась с апреля этого года. В общей сложности за девять месяцев 2017 года в Калининградскую область приехали 75 специалистов (за весь 2016 год - 47 человек). Лидером по трудоустройству привлеченных из-за пределов области врачей стала Центральная городская клиническая больница, куда пришли работать 12 сотрудников. Восемь врачей устроились на работу в Гусевскую центральную районную больницу, по семь – в Детскую областную и Советскую центральную городскую больницы, по четыре – в Областную клиническую больницу и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также приезжими специалистами пополнились коллективы многих районных больниц.

В региональном минздраве обратили внимание на то, что в государственные медицинские организации Калининградской области трудоустраиваются не только врачи, но и средний медперсонал. За три квартала 2017 года в ряды медперсонала больниц и поликлиник региона влились 28 фельдшеров и медицинских сестер. Так, только бригады Городской станции скорой медицинской помощи пополнились восемью фельдшерами.

«Все эти цифры говорят о том, что работа в наших медицинских организациях становится престижной, - считает заместитель министра здравоохранения региона Наталия Берездовец. - Значит, нам есть чем привлечь в лечебные учреждения медработников из других регионов и государств – как в городских условиях, так и в сельской местности. Мы будем продолжать эту работу, в том числе в рамках разработанной минздравом по инициативе губернатора Антона Алиханова кадровой программы, которая, как планируется, начнет действовать с января 2018 года».
Теги: больница
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Василий
# 1Василий
один Эсэн заменит всю больницу--а так вставайте в очередь к практикантам! если конечно не боитесь за своё здоровье
Вчера, 18:18   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
Говорят,что Эсен хотел вернуться,а красноярская не приняла его. Мафия. 8 врачей говорите?а каких врачей? анестезиологи и гинекологи у нас свои хорошие есть.Когда будут все терапевтические участки заняты,тогда мы поверим в красноярскую мафию.
Вчера, 20:44   ЦитироватьОтветить0

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