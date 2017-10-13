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Новые победы ребят из ДЮЦ в робототехнике

13 октябрь 2017, 12:34
Новые победы ребят из ДЮЦ в робототехнике
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.

В сентябре «Дом детского творчества» города Балтийска проводил дистанционный областной конкурс «Интеллектуальные каникулы 2017», в котором приняли участие обучающиеся объединения «Робототехника» МАУ ДО «ДЮЦ». Под руководством Ларенкова Валерия Васильевича ребята создали проекты, которые заняли призовые места.

Дипломом за I место награждены Лебедев Юрий и Бычков Дмитрий. Диплом за II место получили Ган Никита и Ган Артём.

Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем новых творческих достижений.
Теги: ДЮЦ робототехника
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