Новые победы ребят из ДЮЦ в робототехнике

13 октябрь 2017, 12:34

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.



В сентябре «Дом детского творчества» города Балтийска проводил дистанционный областной конкурс «Интеллектуальные каникулы 2017», в котором приняли участие обучающиеся объединения «Робототехника» МАУ ДО «ДЮЦ». Под руководством Ларенкова Валерия Васильевича ребята создали проекты, которые заняли призовые места.



Дипломом за I место награждены Лебедев Юрий и Бычков Дмитрий. Диплом за II место получили Ган Никита и Ган Артём.



Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем новых творческих достижений.

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