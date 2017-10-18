Представитель ЛДПР посетил Всероссийское общество слепых в Гусеве

18 октябрь 2017, 12:06

В рамках месячника «Белая трость» представитель местного отделения ЛДПР города Гусева, депутат Калининградский областной Думы Олейник Андрей Иванович посетил Всероссийское общество слепых в Гусеве. От лица Калининградского регионального отделения партии парламентарий вручил подарки и оказал материальную помощь.



Все наставления были внимательно выслушаны, обращение приняты надлежащим образом, по каждому из которых будут отправлены соответствующие запросы и дан ответ заявителю в установленный законом срок.



«Жду не дождусь того момента, когда наша наука сможет бороться даже с самыми тяжёлыми недугами. Знаю, что в настоящее время активно развиваются и бионические протезы, и искусственные хрусталики глаз. Желаю успехов работникам медицины и инженерам над скорейшим внедрением высоких технологий для облегчения жизни наших граждан. Мы же во фракции ЛДПР готовы оказывать всяческую поддержку», - заявил депутат по итогам встречи.

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