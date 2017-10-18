Калининградский симфонический оркестр выступит во время акции «Ночь искусств» в Гусеве

18 октябрь 2017, 21:29

Как сообщил руководитель регионального министерства по культуре и туризму, в области акция будет проходить 3 и 4 ноября.В ней примут участие музеи, театры, концертные площадки и библиотеки области. Напомним, всероссийская акция проводится по инициативе Министерства культуры Российской Федерации с 2013 года в рамках празднования Дня народного единства. Событие проходит под лозунгом «Искусство объединяет»., - отметил Андрей Ермак. -Глава ведомства подчеркнул, что учреждения подготовили новые творческие программы. Оркестр русских народных инструментов представит концерт, посвященный Ночи искусств и Дню народного единства «Россия от края до края» с участием новгородского ансамбля народной песни «Сорока». На востоке области, в историко-краеведческом музее Гусева, откроется культурно-просветительский проект «Краски Мироздания», где состоится выставка российских художников. Там же пройдет концерт Калининградского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана. В областном историко-художественном музее часть экспозиций будет посвящена столетию Октябрьской революции в России. В театре эстрады «Янтарь-холл» состоится детский кинофестиваль «Янтарный муравей».