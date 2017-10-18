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Калининградский симфонический оркестр выступит во время акции «Ночь искусств» в Гусеве

18 октябрь 2017, 21:29
Калининградский симфонический оркестр выступит во время акции «Ночь искусств» в Гусеве
Как сообщил руководитель регионального министерства по культуре и туризму, в области акция будет проходить 3 и 4 ноября.

В ней примут участие музеи, театры, концертные площадки и библиотеки области. Напомним, всероссийская акция проводится по инициативе Министерства культуры Российской Федерации с 2013 года в рамках празднования Дня народного единства. Событие проходит под лозунгом «Искусство объединяет».

«В этом году у нас значительно увеличилось количество учреждений культуры, присоединившихся к всероссийской акции, - отметил Андрей Ермак. - Ценители искусства смогут посетить выставки, спектакли и концерты как в Калининграде, так и в других муниципалитетах области. Благодаря тому, что акция проходит в течение двух дней, будет возможность посетить большее количество творческих площадок».

Глава ведомства подчеркнул, что учреждения подготовили новые творческие программы. Оркестр русских народных инструментов представит концерт, посвященный Ночи искусств и Дню народного единства «Россия от края до края» с участием новгородского ансамбля народной песни «Сорока». На востоке области, в историко-краеведческом музее Гусева, откроется культурно-просветительский проект «Краски Мироздания», где состоится выставка российских художников. Там же пройдет концерт Калининградского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана. В областном историко-художественном музее часть экспозиций будет посвящена столетию Октябрьской революции в России. В театре эстрады «Янтарь-холл» состоится детский кинофестиваль «Янтарный муравей».

Программа мероприятий в области всероссийской акции «Ночь искусств-2017» (Посмотреть онлайн) [79 Kb] (cкачиваний: 5)
Теги: Ночь искусств
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