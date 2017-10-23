Юному спортсмену из города Гусева необходима помощь в борьбе с диабетом
23 октябрь 2017, 13:33
Юный боксёр из Гусева нуждается в помощи земляков. Неоднократный призёр областных соревнований Кирилл Гавричков вынужден оставить тренировки из-за диагноза «сахарный диабет». Пятикласснику нужна дорогостоящая инсулиновая помпа. Помочь ребенку может каждый из нас. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: помощ
В Гусевском зале бокса стартует первенство области среди школьников региона. Юные спортсмены и опытные рефери участвуют в параде открытия.
Один из лучших воспитанников Гусевской школы бокса на ринг не выйдет. Кирилл Гавричков пришёл в секцию знаменитого тренера Михаила Анисимова ещё в детсадовском возрасте. Опытный наставник сразу отметил талант и усердие мальчишки, такие становятся чемпионами. Однако сахарный диабет нанёс нечестный удар.
Ольга Гавричкова, мама Кирилла Гавричкова:
— Буквально перед тем, как он заболел, ездили на соревнования, занял первое место и после этого узнали, что Кирилл заболел сахарным диабетом.
Болезнь проявила себя резко. Ольга, признаётся, долгое время не соглашалась поверить в происходящее. Бессонные ночи, больничные палаты, уколы. Кирилл научился терпеть боль и постоянное недомогание.
Кирилл Гавричков, житель Гусева:
— Было у нас посвящение в пятиклассники, наш класс пел, но, а я болел. Всё равно смотрел, что там пели.
Для лечения недуга ребенку необходима инсулиновая помпа. С ее помощью гормон подается постоянно и точными дозами. Стоимость помпы — 208 945 рублей. Помочь Кириллу просто, необходимо отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ».
Инсулиновая помпа способна серьёзно облегчить жизнь школьника, проблема в цене и дорогостоящих расходных материалах.
Михаил Анисимов, тренер:
— Обращаюсь к жителям Калининградской области, надо помочь парню, хороший боец, думаю, если будет у него всё нормально – увидим на ринге. Увидим?
— Да.
Кирилл Гавричков, житель Гусева:
— Надо бороться с диабетом, как на боксе с противником. Жить, не расстраиваться, стремиться к своим целям.
Стоимость помпы и расходных материалов – 208 945 руб. Читатели сайта rusfond.ru соберут 173 945 руб. Не хватает 35 000 руб. Помочь Кириллу просто, необходимо отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте «Русфонда».
В Гусевском зале бокса стартует первенство области среди школьников региона. Юные спортсмены и опытные рефери участвуют в параде открытия.
Один из лучших воспитанников Гусевской школы бокса на ринг не выйдет. Кирилл Гавричков пришёл в секцию знаменитого тренера Михаила Анисимова ещё в детсадовском возрасте. Опытный наставник сразу отметил талант и усердие мальчишки, такие становятся чемпионами. Однако сахарный диабет нанёс нечестный удар.
Ольга Гавричкова, мама Кирилла Гавричкова:
— Буквально перед тем, как он заболел, ездили на соревнования, занял первое место и после этого узнали, что Кирилл заболел сахарным диабетом.
Болезнь проявила себя резко. Ольга, признаётся, долгое время не соглашалась поверить в происходящее. Бессонные ночи, больничные палаты, уколы. Кирилл научился терпеть боль и постоянное недомогание.
Кирилл Гавричков, житель Гусева:
— Было у нас посвящение в пятиклассники, наш класс пел, но, а я болел. Всё равно смотрел, что там пели.
Для лечения недуга ребенку необходима инсулиновая помпа. С ее помощью гормон подается постоянно и точными дозами. Стоимость помпы — 208 945 рублей. Помочь Кириллу просто, необходимо отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ».
Инсулиновая помпа способна серьёзно облегчить жизнь школьника, проблема в цене и дорогостоящих расходных материалах.
Михаил Анисимов, тренер:
— Обращаюсь к жителям Калининградской области, надо помочь парню, хороший боец, думаю, если будет у него всё нормально – увидим на ринге. Увидим?
— Да.
Кирилл Гавричков, житель Гусева:
— Надо бороться с диабетом, как на боксе с противником. Жить, не расстраиваться, стремиться к своим целям.
Стоимость помпы и расходных материалов – 208 945 руб. Читатели сайта rusfond.ru соберут 173 945 руб. Не хватает 35 000 руб. Помочь Кириллу просто, необходимо отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте «Русфонда».
Евгения Чирочкина, Виталий Хвалей
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