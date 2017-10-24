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В Гусеве экологический субботник «Зеленая Россия» объединил полицейских, ветеранов и школьников

24 октябрь 2017, 19:35
В Гусеве экологический субботник «Зеленая Россия» объединил полицейских, ветеранов и школьников
Сотрудники и ветераны межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» приняли участие в эколого-патриотическом проекте «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

23 октября специалисты отделения по работе с личным составом и инспекторы ПДН вместе с членами совета ветеранов ОВД, а также учителями и учениками школы № 5 города Гусева высадили саженцы фруктовых деревьев в школьном саду.

Некоторые ребята впервые взяли в руки лопату, узнали, как правильно высаживать молодые деревья. Несмотря на дождливую погоду, атмосфера мероприятия была теплой. Все участники проекта поддержали идею встретиться весной следующего года и продолжить добрую традицию.
Теги: субботник полиция
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