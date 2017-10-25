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В Гусеве появился первый в городе мини-стадион

25 октябрь 2017, 13:03
В Гусеве появился первый в городе мини-стадион
Новый спортивный объект находится рядом со школой №5. На сегодняшний день муниципалитет на востоке области является одним из лидеров по созданию современной инфраструктуры для регулярных занятий физкультурой и спортом.Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На открытии мини-стадиона проходят показательные выступления спортивных секций города Гусева.

Баскетболистки из команды «Кобры» неоднократно становились победителями областных соревнований. В советские годы Гусев гордился достижениями в лёгкой атлетике. Поклонники королевы спорта надеются на возрождение славных традиций.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На мини-стадионе есть всё необходимое для занятий лёгкой атлетикой. Например, сектор для прыжков в длину.

Офицер запаса Михаил Руденко преподаёт физкультуру в школе уже 20 лет. Специалист признаётся, что о спортивной инфраструктуре такого уровня, гусевцы даже не мечтали.

Михаил Руденко, преподаватель школы №5:
— Детям можно сдавать уже по всем нормативам ГТО: метание гранаты, стрельба, бег, плавание, всё, осталось только нам учителям и родителям детей организовать.

Строители гарантируют качество и долговечность. Под искусственным газоном 16 тонн кварцевого песка, такое поле способно справиться с любым количеством осадков. В секторе для баскетбола и волейбола специальное покрытие, на которое падать не больно.

Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Это стало возможным благодаря поддержке правительства Калининградской области и лично губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова. Уверен, что мини-стадион станет местом притяжения не только для детей, но и для взрослого населения этого района и всего города.

Современные спортивные площадки планируют построить в посёлках Кубановка и Маяковское. В Гусеве готовится проект реконструкции еще одного стадиона.

Виталий Хвалей
Теги: стадион школа
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