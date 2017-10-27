Стройцентр
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Собственник завода «Микродвигатель» отремонтирует фасад здания со стороны центральной площади

27 октябрь 2017, 14:33
Собственник здания завода «Микродвигатель» в ближайшее время приступит к ремонтным работам на фасаде, являющемся частью центральной площади города Гусева. Сейчас завершается утепление стены со стороны улицы Правобережной.

Строители уже демонтировали на крыше здания декоративные "башенки", на которых в течение многих лет по праздникам устанавливались российские флаги.

Как пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на источник в МБУ «Чистота», предприятию было дано указание провести демонтаж баннеров, металлических каркасов и новогодних панно с фасадной части здания «Микродвигателя». Разрешит ли собственник вернуть их обратно после реновации, пока неизвестно.

Также под вопросом остаются светящиеся буквы на крыше здания и возможность закрепления тросами городской новогодней ёлки, которая должна занять своё место на площади в середине декабря.

Остаётся надеяться, что ремонтные работы будут завершены вовремя, а все нюансы новогоднего оформления городской площади учтены.
Теги: ремонт микродвигатель
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Гость водитель
# 1Гость водитель
Яму на центральном мосту заделайте нормально.а не вложив туда куски асфальта. бьем подвеску брызги летят в людей.
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить3
Гость Пешеход
# 2Гость Пешеход
Оказывается: мы ходим, нарушаем правила ПДД, по проезжей части, где нет знаков пешеход, ни зебры, по проспекту от Аматэла (рядом пицца) в сторону Налоговой через улицу Толстого. Это утверждение водителя, который меня чуть не сбил выезжая с ул. Толстого поворачивая на проспект Ленина. Будут писать всем штрафы пешеходам или мы должны научится перелетать данный участок между двумя пешеходными дорожками ?
Сегодня, 16:57   ЦитироватьОтветить0
Андрей
# 3Андрей
Гость Пешеход, согласен. Многие перекрёстки не оборудованы никакими знаками вообще. А ПДД с пешеходов требуют соблюдать.
Сегодня, 18:30   ЦитироватьОтветить0

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