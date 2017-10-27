Собственник завода «Микродвигатель» отремонтирует фасад здания со стороны центральной площади
27 октябрь 2017, 14:33
Собственник здания завода «Микродвигатель» в ближайшее время приступит к ремонтным работам на фасаде, являющемся частью центральной площади города Гусева. Сейчас завершается утепление стены со стороны улицы Правобережной.Теги: ремонт микродвигатель
Строители уже демонтировали на крыше здания декоративные "башенки", на которых в течение многих лет по праздникам устанавливались российские флаги.
Как пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на источник в МБУ «Чистота», предприятию было дано указание провести демонтаж баннеров, металлических каркасов и новогодних панно с фасадной части здания «Микродвигателя». Разрешит ли собственник вернуть их обратно после реновации, пока неизвестно.
Также под вопросом остаются светящиеся буквы на крыше здания и возможность закрепления тросами городской новогодней ёлки, которая должна занять своё место на площади в середине декабря.
Остаётся надеяться, что ремонтные работы будут завершены вовремя, а все нюансы новогоднего оформления городской площади учтены.
Строители уже демонтировали на крыше здания декоративные "башенки", на которых в течение многих лет по праздникам устанавливались российские флаги.
Как пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на источник в МБУ «Чистота», предприятию было дано указание провести демонтаж баннеров, металлических каркасов и новогодних панно с фасадной части здания «Микродвигателя». Разрешит ли собственник вернуть их обратно после реновации, пока неизвестно.
Также под вопросом остаются светящиеся буквы на крыше здания и возможность закрепления тросами городской новогодней ёлки, которая должна занять своё место на площади в середине декабря.
Остаётся надеяться, что ремонтные работы будут завершены вовремя, а все нюансы новогоднего оформления городской площади учтены.
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