Более 50 призывников из города Гусева торжественно проводили на военную службу

30 октябрь 2017, 12:40

29 октября в мотострелковом соединении 11 армейского корпуса Балтийского флота прошли торжественные проводы на военную службу более 50 призывников из города Гусева Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе западного военного округа, мероприятие прошло в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «День призывника».



Церемония проводов открылась торжественным митингом, на котором с напутственными речами выступили представители командования Балтийского флота, правительства Калининградской области, военного комиссариата Калининградской области, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.



Далее для гостей состоялась экскурсия, в ходе которой призывники ознакомились с боевыми традициями воинов-гвардейев, условиями жизни и быта военнослужащих, а также образцами современного вооружения и военной техники. Военнослужащие во время проведения экскурсии рассказали об особенностях эксплуатации и боевых возможностях стрелкового оружия и военной техники.



В рамках весенней призывной кампании на военную службу по призыву отправятся служить около 1000 юношей из Калининградской области. Традиционно, подавляющее большинство призывников будут проходить военную службу в соединениях воинских частях Балтийского флота.

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