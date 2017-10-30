Стройцентр
Новости / Общество

Более 50 призывников из города Гусева торжественно проводили на военную службу

30 октябрь 2017, 12:40
Более 50 призывников из города Гусева торжественно проводили на военную службу
29 октября в мотострелковом соединении 11 армейского корпуса Балтийского флота прошли торжественные проводы на военную службу более 50 призывников из города Гусева Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе западного военного округа, мероприятие прошло в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «День призывника».

Церемония проводов открылась торжественным митингом, на котором с напутственными речами выступили представители командования Балтийского флота, правительства Калининградской области, военного комиссариата Калининградской области, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Далее для гостей состоялась экскурсия, в ходе которой призывники ознакомились с боевыми традициями воинов-гвардейев, условиями жизни и быта военнослужащих, а также образцами современного вооружения и военной техники. Военнослужащие во время проведения экскурсии рассказали об особенностях эксплуатации и боевых возможностях стрелкового оружия и военной техники.

В рамках весенней призывной кампании на военную службу по призыву отправятся служить около 1000 юношей из Калининградской области. Традиционно, подавляющее большинство призывников будут проходить военную службу в соединениях воинских частях Балтийского флота.
Теги: призывная компания военные
500 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпуса
В Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпуса
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников
Выпускники Гусевского политехнического техникума пополнили Президентский полк
Выпускники Гусевского политехнического техникума пополнили Президентский полк
Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»
Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»