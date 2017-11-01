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В городе обустроят подъездные дороги к контейнерным площадкам по сбору бытовых отходов

1 ноябрь 2017, 19:33
В городе обустроят подъездные дороги к контейнерным площадкам по сбору бытовых отходов
По поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова в городе проведено инспектирование подъездных дорог к контейнерным площадкам по сбору твердых бытовых отходов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам обследования составлен список улиц, где необходимо благоустройство таких территорий. В ближайшее время там будет произведена укладка дорожных плит.
Теги: мусор Админстрация Гусевского района
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Гость александр
# 1Гость александр
нужно возле моего подъезда на Павлова парочку контейнеров поставить может дорогу то грейдером и пройдут.
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