В городе обустроят подъездные дороги к контейнерным площадкам по сбору бытовых отходов
1 ноябрь 2017, 19:33
По поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова в городе проведено инспектирование подъездных дорог к контейнерным площадкам по сбору твердых бытовых отходов.Теги: мусор Админстрация Гусевского района
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам обследования составлен список улиц, где необходимо благоустройство таких территорий. В ближайшее время там будет произведена укладка дорожных плит.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам обследования составлен список улиц, где необходимо благоустройство таких территорий. В ближайшее время там будет произведена укладка дорожных плит.
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