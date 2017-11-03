В общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» прошел прием граждан
3 ноябрь 2017, 18:05
В минувшую среду в общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» провел прием граждан депутат Калининградской областной Думы Александр Богданов.Единая Россия приём
Проблемы, с которыми обращались гусевцы, в основном касались сферы ЖКХ: состояние городского жилого фонда, ремонт домов, газификация.
Также в общественную приемную поступило коллективное обращение от сотрудников Гусевской центральной районной больницы, которые были приглашены в наш город на работу.
Собственного жилья у них нет, все семьи снимают квартиры. Ситуация на рынке сдаваемого жилья в Гусеве сложная, врачам приходится переезжать с квартиры на квартиру, бытовые условия постоянно меняются.
Обстоятельства складываются так, что многие приглашенные специалисты готовы уехать из нашего города, а это значит, что в больнице усугубится и так непростая ситуация с кадровым обеспечением.
Каждый из рассмотренных вопросов Александр Богданов взял на личный контроль.
Проблемы, с которыми обращались гусевцы, в основном касались сферы ЖКХ: состояние городского жилого фонда, ремонт домов, газификация.
Также в общественную приемную поступило коллективное обращение от сотрудников Гусевской центральной районной больницы, которые были приглашены в наш город на работу.
Собственного жилья у них нет, все семьи снимают квартиры. Ситуация на рынке сдаваемого жилья в Гусеве сложная, врачам приходится переезжать с квартиры на квартиру, бытовые условия постоянно меняются.
Обстоятельства складываются так, что многие приглашенные специалисты готовы уехать из нашего города, а это значит, что в больнице усугубится и так непростая ситуация с кадровым обеспечением.
Каждый из рассмотренных вопросов Александр Богданов взял на личный контроль.
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