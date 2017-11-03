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В общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» прошел прием граждан

3 ноябрь 2017, 18:05
В общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» прошел прием граждан
В минувшую среду в общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» провел прием граждан депутат Калининградской областной Думы Александр Богданов.

Проблемы, с которыми обращались гусевцы, в основном касались сферы ЖКХ: состояние городского жилого фонда, ремонт домов, газификация.

Также в общественную приемную поступило коллективное обращение от сотрудников Гусевской центральной районной больницы, которые были приглашены в наш город на работу.

Собственного жилья у них нет, все семьи снимают квартиры. Ситуация на рынке сдаваемого жилья в Гусеве сложная, врачам приходится переезжать с квартиры на квартиру, бытовые условия постоянно меняются.

Обстоятельства складываются так, что многие приглашенные специалисты готовы уехать из нашего города, а это значит, что в больнице усугубится и так непростая ситуация с кадровым обеспечением.

Каждый из рассмотренных вопросов Александр Богданов взял на личный контроль.
Теги: Единая Россия приём
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Потемкин
# 1Потемкин
Также в общественную приемную поступило коллективное обращение от сотрудников Гусевской центральной районной больницы, которые были приглашены в наш город на работу.

Собственного жилья у них нет, все семьи снимают квартиры. Ситуация на рынке сдаваемого жилья в Гусеве сложная, врачам приходится переезжать с квартиры на квартиру, бытовые условия постоянно меняются.

Уважаемая администрация города Гусева! А я даже знаю одну квартиру служебную, которую можно отдать врачам. Это та, где Юля Малиновская, незаконно проживает, в незаконно выделенной квартире, не являясь работником не администрации, не работником культуры. В настоящий момент эта особа работает вообще в другом муниципалитете. А решение суда, кстати давно вступившее в законную силу, исполнять отказывается.
Сегодня, 14:04   ЦитироватьОтветить8
Гость Гость
# 2Гость Гость
И у Разпопова тоже служебное жилье.
Сегодня, 20:28   ЦитироватьОтветить1
М.Зощенко
# 3М.Зощенко
Цитата: Потемкин
Также в общественную приемную поступило коллективное обращение от сотрудников Гусевской центральной районной больницы, которые были приглашены в наш город на работу.

Собственного жилья у них нет, все семьи снимают квартиры. Ситуация на рынке сдаваемого жилья в Гусеве сложная, врачам приходится переезжать с квартиры на квартиру, бытовые условия постоянно меняются.

Уважаемая администрация города Гусева! А я даже знаю одну квартиру служебную, которую можно отдать врачам. Это та, где Юля Малиновская, незаконно проживает, в незаконно выделенной квартире, не являясь работником не администрации, не работником культуры. В настоящий момент эта особа работает вообще в другом муниципалитете. А решение суда, кстати давно вступившее в законную силу, исполнять отказывается.

А что толку,что вы тут пишите?Ничего не изменится!У этой особы личный иммунитет от распорядителя квартирами,ей все можно: жить,где хочет,клеветать как хочет,исполнять или неисполнять Решения судов и приставов,наверное особенный и ценный работник на всю область: живёт в гусевской муниципальной квартире,а работает на озерский муниципалитет.Ах,да,ещё ж в Дши Гусева подрабатывает по совместительству,поэтому и живёт. «И все так чинно и благородно.»
Сегодня, 20:51   ЦитироватьОтветить2

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