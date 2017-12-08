Гусевское отделение «Единой России» отмечено лучшим по агитационно-пропагандистской работе

8 декабрь 2017, 16:32

По материалам сайта партии «Единая Россия»

Вчера в калининградском Музее мирового океана состоялась региональная Конференция Партии «Единая Россия», в которой приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин, депутатский корпус, члены регионального политического совета, региональной контрольно-ревизионной комиссии, делегаты местных отделений и представители первичных отделений Партии «Единая Россия».Главными пунктами повестки Конференции стали вопросы проведения кадровой ротации Регионального политического совета, избрание делегатов региона на Съезд Партии, подведены итоги работы Калининградского регионального отделения в 2017 году.Выступив перед партийцами, Антон Алиханов выразил благодарность руководству регионального отделения Партии за приглашение и отметил: «Год назад я вступил в ряды сторонников Партии. За прошедшее время я убедился, что «Единая Россия» является ведущей политической силой, гарантом стабильности и развития в Российской Федерации».Он поблагодарил за поддержку, которую оказало Калининградское региональное отделение Партии во время губернаторской избирательной кампании.Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин выразил уверенность, что партийный актив достойно отработает на этих выборах: «Друзья, мы находимся только в начале пути. Я уверен, что для достижения поставленных целей и задач у нас есть абсолютно все: люди, желание работать, необходимые возможности и, самое главное, доверие избирателей, которое поможет добиться намеченных результатов! Впереди нас ждет большая и ответственная работа в рамках избирательной кампании Президента Российской Федерации, которая пройдет 18 марта 2018 года. С 22 по 23 декабря 2017 года в Москве состоится Съезд где будут определены цели и задачи в рамках выборов».В ходе Конференции была дана оценка эффективности работы местных отделений Партии.Гусев был отмечен в номинации «Лидер агитационно-пропагандистской работы»! Секретарю местного отделения Дмитрию Распопову были вручены почетная грамота и приз.