В Гусеве прошла Конференция местного отделения Партии «Единая Россия»

27 ноябрь 2017, 15:30

В минувшую пятницу в Гусеве состоялась XXVI Конференция местного отделения Партии «Единая Россия».



В работе ежегодной Конференции приняли участие Секретарь местного отделения Дмитрий Распопов, депутат областной Думы Александр Богданов, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Лариса Мартьева, члены местного политического совета и контрольной комиссии, депутаты Окружного Совета, делегаты от Первичных отделений.



Перед собравшимися выступили Дмитрий Распопов, руководитель Местной контрольной комиссии Николай Сухоруков, Лариса Мартьева, Александр Богданов.



Во время выступлений были подведены основные итоги работы Местного отделения Партии за текущий год и намечены планы на будущее, в том числе партийцы обсудили реализацию ключевых федеральных и региональных проектов.



Кроме того, во время Конференции благодарственными письмами были награждены активные члены Партии, вручены партийные билеты и избраны делегаты на Региональную Конференцию партии «Единая Россия», которая состоится 7 декабря 2017 года в городе Калининграде.

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